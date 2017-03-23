Селюк: «Джафар ничем не уступает тем футболистам, которых «Спартак» за миллион покупает из Португалии»

У Селюка есть фишка.
Если обосрался, делает вид, что не воняет.
А вот если кто из его подопечных выстрелил, из штанов вылезет, но орать будет , что круче Селюка агента нет.
Ну и пиар конечно же.Без него вообще ни куда.Петрушка млять.
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Балтики» Абдула Джафара, заявил, что его клиент ничем не уступает молодым африканским игрокам, которых «Спартак» приобрел для фарм-клуба.
«Знаете, глядя на тех, кого «Спартак-2» покупает по миллиону из Португалии, думаю, что Джафар, который играет в «Балтике», ничем не уступает им. Что касается ЦСКА, то с армейцами у нас хорошие отношения, и я уверен, что они рады за Джафара. Более того, контракт с «Балтикой» у Джафара лишь до лета, и дальше мы будем смотреть другие клубы, с кем его продлить. Может, в ЦСКА он бы вообще не играл, а так, чтобы Джафар играл за дубль, я не хотел.
Хорошо, что Джафар играет в «Балтике», Черевченко – хороший тренер, который ему доверяет. Уверен, что Джафар оправдает надежды и позже все с восхищением будут говорить о том, что когда-то такой футболист играл за них», – сказал Селюк.
Напомним, зимой 2017 года Джафар проходил просмотр в ЦСКА и «Урале», однако не подошел клубам РФПЛ и присоединился к «Балтике». В нынешнем сезоне 18-летний форвард провел за калининградскую команду в ФНЛ три матча, в которых забил один гол.