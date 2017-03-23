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    Селюк: «Джафар ничем не уступает тем футболистам, которых «Спартак» за миллион покупает из Португалии»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Балтики» Абдула Джафара, заявил, что его клиент ничем не уступает молодым африканским игрокам, которых «Спартак» приобрел для фарм-клуба.

    «Знаете, глядя на тех, кого «Спартак-2» покупает по миллиону из Португалии, думаю, что Джафар, который играет в «Балтике», ничем не уступает им. Что касается ЦСКА, то с армейцами у нас хорошие отношения, и я уверен, что они рады за Джафара. Более того, контракт с «Балтикой» у Джафара лишь до лета, и дальше мы будем смотреть другие клубы, с кем его продлить. Может, в ЦСКА он бы вообще не играл, а так, чтобы Джафар играл за дубль, я не хотел.

    Хорошо, что Джафар играет в «Балтике», Черевченко – хороший тренер, который ему доверяет. Уверен, что Джафар оправдает надежды и позже все с восхищением будут говорить о том, что когда-то такой футболист играл за них», – сказал Селюк.

    Напомним, зимой 2017 года Джафар проходил просмотр в ЦСКА и «Урале», однако не подошел клубам РФПЛ и присоединился к «Балтике». В нынешнем сезоне 18-летний форвард провел за калининградскую команду в ФНЛ три матча, в которых забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.03.2017 17:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 марта 2017, 16:34

      У Селюка есть фишка.
      Если обосрался, делает вид, что не воняет.
      А вот если кто из его подопечных выстрелил, из штанов вылезет, но орать будет , что круче Селюка агента нет.
      Ну и пиар конечно же.Без него вообще ни куда.Петрушка млять.

      -3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 марта 2017, 22:48

      За Балтику? Которая идёт на 19-месте в ФНЛ, какой забавный)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2017, 19:43

      Спрос просто на игроков селюка никакой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 марта 2017, 19:37

      Селюк, по своей мерзости, уже ничем не уступает жабе Червиченко...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 марта 2017, 18:47

      У игроков, который Спартак покупает за миллион, есть одно неоспоримое преимущество - они не имеют никакого отношение к Селюку!

      6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 марта 2017, 18:05

      Любой игрок,интересы которого представляет Селюк---- почти Роналду )))

      2
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