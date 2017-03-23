Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сане доволен тем, как вписался в состав «Манчестер Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане не жалеет о своем переходе в английский клуб из «Шальке-04». Напомним, что трансфер состоялся прошлым летом.

    «Я неплохо вписался в состав «Манчестер Сити». Думаю, что это видно по моим действиям на поле. В Премьер-лиге темп игры намного выше, чем в Бундеслиге. И прежде всего в матчах с участием ведущих команд.

    Сначала у меня были определенные сложности с адаптацией. И мне кажется, что я еще могу намного улучшить свою игру. В первую очередь, в позиционной игре. Наш тренер Хосеп Гвардиола обращает внимание на наши слабости, чтобы мы индивидуально работали над ними», – приводит слова Сане SportBild.

    В текущем сезоне 21-летний футболист провел в Премьер-лиге 16 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11