Сане доволен тем, как вписался в состав «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане не жалеет о своем переходе в английский клуб из «Шальке-04». Напомним, что трансфер состоялся прошлым летом.

«Я неплохо вписался в состав «Манчестер Сити». Думаю, что это видно по моим действиям на поле. В Премьер-лиге темп игры намного выше, чем в Бундеслиге. И прежде всего в матчах с участием ведущих команд.

Сначала у меня были определенные сложности с адаптацией. И мне кажется, что я еще могу намного улучшить свою игру. В первую очередь, в позиционной игре. Наш тренер Хосеп Гвардиола обращает внимание на наши слабости, чтобы мы индивидуально работали над ними», – приводит слова Сане SportBild.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел в Премьер-лиге 16 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.