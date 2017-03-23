«Лестер» готов усилить охрану для Варди и его близких в связи с угрозами смерти

Руководство «Лестера» готово усилить охрану для нападающего Джейми Варди и его близких в связи с угрозами, которые стали поступать в адрес 30-летнего англичанина после увольнения с поста главного тренера Клаудио Раньери.

Напомним, ранее футболист сообщил об угрозах смерти. Сообщалось, что болельщики уверены в причастности форварда в уходе из команды итальянского специалиста.

При этом отмечается, что усиление охраны – инициатива клуба, тогда как сам игрок с подобными обращениями не выступал.