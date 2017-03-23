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    «Лестер» готов усилить охрану для Варди и его близких в связи с угрозами смерти

    Руководство «Лестера» готово усилить охрану для нападающего Джейми Варди и его близких в связи с угрозами, которые стали поступать в адрес 30-летнего англичанина после увольнения с поста главного тренера Клаудио Раньери.

    Напомним, ранее футболист сообщил об угрозах смерти. Сообщалось, что болельщики уверены в причастности форварда в уходе из команды итальянского специалиста.

    При этом отмечается, что усиление охраны – инициатива клуба, тогда как сам игрок с подобными обращениями не выступал.

    Источник: Skysports

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    23.03.2017 00:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2017, 08:36

      Не Самир Насри случайно угрожал? Он много чего говорил после того удаления.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 марта 2017, 06:39

      Дешевле Варди язык укоротить

      0
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 23 марта 2017, 02:59

      где доказательства ,что именно из за Варди уволили Раньери?что за тупые "фанаты" ,которые верят всему ,что говорят

      а потом будут удивляться,что он херово играет

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 марта 2017, 01:20

      Удивительно,но BBC снимает фильм о наших фанатах,когда у них такие вещи творятся!

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 марта 2017, 01:08

      Даааа уж...заприте их(семью) тогда ещё в клетку и конвой поставьте

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