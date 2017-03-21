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    Варди сообщил об угрозах смерти в свой адрес из-за Раньери

    Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди признался, что получает от болельщиков много оскорблений и угроз после увольнения с поста главного тренера команды Клаудио Раньери. По мнению фанатов, английский форвард был причастен к отставке итальянского специалиста.

    «Да, я читал информацию о том, что я участвовал в каком-то заговоре против Раньери. Это ужасно. Люди подхватили эту новость, и теперь я получаю в свой адрес оскорбления и угрозы смерти. Люди угрожают даже моей семье.

    Мне остается только смириться с ситуацией, ведь мы, футболисты, ничего не можем сделать с подобными лживыми обвинениями», – сказал Варди.

    Источник: BBC

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    21.03.2017 07:07
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