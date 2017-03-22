Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» перенес переговоры о продлении контрактов с Озилом и Санчесом на лето

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что руководство лондонского клуба отложило вопрос продления контрактов с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом до лета.

    «Продление контрактов с Озилом и Санчесом? Мы решили сосредоточиться на концовке сезона и поговорить об этом вопросе летом. Если однажды не получилось найти компромисс, лучше отложить вопрос, чем продолжать вести переговоры», – сказал Венгер.

    Напомним, действующие контракты обоих футболистов с лондонским клубом рассчитаны до лета 2018 года. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 27 матчей, занеся себе в актив 18 голов и восемь результативных передач. В активе Озила – 22 встречи, пять забитых мячей и четыре голевых паса.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 марта 2017, 22:14

      Если умные то уйдут если нет то там им и место! ))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11