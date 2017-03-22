«Арсенал» перенес переговоры о продлении контрактов с Озилом и Санчесом на лето

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что руководство лондонского клуба отложило вопрос продления контрактов с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом до лета.

«Продление контрактов с Озилом и Санчесом? Мы решили сосредоточиться на концовке сезона и поговорить об этом вопросе летом. Если однажды не получилось найти компромисс, лучше отложить вопрос, чем продолжать вести переговоры», – сказал Венгер.

Напомним, действующие контракты обоих футболистов с лондонским клубом рассчитаны до лета 2018 года. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 27 матчей, занеся себе в актив 18 голов и восемь результативных передач. В активе Озила – 22 встречи, пять забитых мячей и четыре голевых паса.