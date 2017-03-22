Голкипер «Атлетико» Мойя продлил контракт с мадридским клубом

Голкипер «Атлетико» Мигель Мойя продолжит выступать в составе мадридского клуба. Как сообщает официальный сайт «матрасников», 32-летний испанец продлил контракт с командой еще на один сезон.

«Я счастлив продлить контракт с «Атлетико», потому что нахожусь в том клубе, где и хочу находиться», – сказал Мойя.

Напомним, предыдущее соглашение игрока с командой было рассчитано до лета 2017 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

За мадридский клуб Мойя выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за «матрасников» в Примере восемь матчей, в которых пропустил четыре гола.