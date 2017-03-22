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    В РФС признали, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Зе Луише

    Контрольно-квалификационная комиссия РФС вынесла решение, что главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.

    Напомним, что на 23-й минуте встречи защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия в своей штрафной площади подтолкнул в спину нападающего красно-белых Зе Луиша, однако судьи не усмотрели оснований для назначения пенальти.

    «На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за толчок в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии. Оценка инспектора матча Бутенко была завышена», – сказал сам Бутенко.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2017 14:04
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 марта 2017, 00:21

      Ошибки судей дорого обходятся любой команде, не только Спартаку. Выход на прямую в ЛЧ или через отбор. Выход в ЛЕ. Это большие деньги, большие амбиции. Когда на финише турнира будет не хватать одного, двух очков, то и для клуба и для болельщиков это будет трагедия! А что будет для тех судей, которые где- то не назначили пенальти, где- то назначили. Где -то увидели вне игры, где -то не увидели. Ни хрена для них не будет. Нет ответственности судейского корпуса перед клубами.

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      Рейтинг: +6913

      батог 22 марта 2017, 21:46

      Блин, уже все забыли и в Спартаке ни кто не оспаривает результат. Лучше промолчали бы!

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 22 марта 2017, 21:15

      Прикол будет, если Спартак будет чемпионом,(не хочу накаркаьть)
      При ни одном назначенном пенальти в ворота соперника!!!
      Такого еще не было в истории ЧР и даже в Ч СССР!!!

      3
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      Рейтинг: +415

      radga 22 марта 2017, 20:33

      Повторятся противно - "уровень российского футбольного судейства - не соответствует уровню его развития", то-есть судейство топчется на месте, тем самым и футбол наш стоит на месте. По другому выражусь - футбол это просто бизнес и все кто в этом "круге" - "зарабатывает" как может. Большая часть "круга" скажет "ничего личного - просто бизнес".

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 марта 2017, 18:20

      Ну и х.й с Вами! Мы на Ваши подачки и не рассчитываем... В отличии от жалких бомжей и конях, которым половину очков за чемпионат нарисовали судьи. Тем слаще будет то, к чему мы идём, а кабинетные чемпионства - это просто коррупция, грязь и лицемерство высшей степени.

      10
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 22 марта 2017, 18:12

      от никакущего судейства сейчас все клубы страдают
      Если бы тот гол засчитали, кто знает, как бы игра пошла...
      Я давно за видео повторы,
      против видимо те, кто судей покупает... не вижу других разумных аргументов

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 марта 2017, 17:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      интересно, а эпизод с Ари рассматривали? а то тут некоторые уже возмущаются, что у Спартака победу забрали)

      -4
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      Рейтинг: +8018

      nik55 22 марта 2017, 17:42

      у нас пенальти можно только бомжам и коням----------- всем остальным низя я с этим смирился

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 17:15

      Кто бы сомневался.
      На третий день индеец "Зоркий глаз" заметил, что у тюрьмы нету четвёртой стены.
      Хотя в случае со Спартаком мудила Вилков три очка нам не вернёт.

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      Рейтинг: +178

      Sense1 22 марта 2017, 16:52

      Может судей тоже начать штрафовать? А то только и могут клубы штрафовать.

      4
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