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  • В РФС признали, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Зе Луише

В РФС признали, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Зе Луише

22 марта 2017, 14:04
27

Контрольно-квалификационная комиссия РФС вынесла решение, что главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.

Напомним, что на 23-й минуте встречи защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия в своей штрафной площади подтолкнул в спину нападающего красно-белых Зе Луиша, однако судьи не усмотрели оснований для назначения пенальти.

«На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за толчок в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии. Оценка инспектора матча Бутенко была завышена», – сказал сам Бутенко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Кверквелия Соломон Зе Луиш Вилков Михаил
Комментарии (27)
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Акомуто Хуевато+
1490180983
Ничё он не ашипся,просто денёг поимел.
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kolyma999
1490182939
Вот поэтому у Спартака ни одного пробитого пеналя.Представляете сколько будет вони армейских и зенитовских если всё таки хоть один поставят,а уж если он будет хоть немного спорный....
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Igor Belousov
1490187717
судью на мыло
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subbotaspartak
1490187891
Пройдём без пеналёк весь чемпионат, Станем Чемпионами и пнём всем в зад.
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Wertalet
1490189331
ошибся ! бывает все мы люди, а не роботы, впредь внимательнее надо быть судьям. А вот Каррере и Спартаку в целом респект за то, что не стали ныть как это делает "Хитрожопый Цыган" и его команда...
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Sense1
1490190773
Может судей тоже начать штрафовать? А то только и могут клубы штрафовать.
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Мары
1490192116
Кто бы сомневался. На третий день индеец "Зоркий глаз" заметил, что у тюрьмы нету четвёртой стены. Хотя в случае со Спартаком мудила Вилков три очка нам не вернёт.
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Diesel133
1490194186
интересно, а эпизод с Ари рассматривали? а то тут некоторые уже возмущаются, что у Спартака победу забрали)
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ivanthebest
1490196043
Ну и х.й с Вами! Мы на Ваши подачки и не рассчитываем... В отличии от жалких бомжей и конях, которым половину очков за чемпионат нарисовали судьи. Тем слаще будет то, к чему мы идём, а кабинетные чемпионства - это просто коррупция, грязь и лицемерство высшей степени.
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solyh-1962
1490206528
Прикол будет, если Спартак будет чемпионом,(не хочу накаркаьть) При ни одном назначенном пенальти в ворота соперника!!! Такого еще не было в истории ЧР и даже в Ч СССР!!!
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