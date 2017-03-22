В РФС признали, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Зе Луише

Ошибки судей дорого обходятся любой команде, не только Спартаку. Выход на прямую в ЛЧ или через отбор. Выход в ЛЕ. Это большие деньги, большие амбиции. Когда на финише турнира будет не хватать одного, двух очков, то и для клуба и для болельщиков это будет трагедия! А что будет для тех судей, которые где- то не назначили пенальти, где- то назначили. Где -то увидели вне игры, где -то не увидели. Ни хрена для них не будет. Нет ответственности судейского корпуса перед клубами.
Контрольно-квалификационная комиссия РФС вынесла решение, что главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.
Напомним, что на 23-й минуте встречи защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия в своей штрафной площади подтолкнул в спину нападающего красно-белых Зе Луиша, однако судьи не усмотрели оснований для назначения пенальти.
«На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за толчок в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии. Оценка инспектора матча Бутенко была завышена», – сказал сам Бутенко.