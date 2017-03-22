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    В следующем сезоне РФПЛ может принять участие клуб под названием «Александр Невский»

    Компания Fort Group, которая является владельцем «Тосно», объявила о конкурсе на смену названия клуба. Об этом сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.

    «Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.

    Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

    И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году? Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет», – заявил Левченко.

    Напомним, что после 27-ти туров ФНЛ «Тосно» занимает вторую позицию в турнирной таблице, которая гарантирует команде выход в РФПЛ в следующем сезоне.

    Источник: Fontanka.ru

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    22.03.2017 12:28
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 марта 2017, 19:00

      А чем название Тосно не нравится??? ) У клуба уже есть своя история. Тосно звучит гордо. А три других названия - это просто чума ))) Если это не прикол, то руководство клуба явно не здорово )

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 23 марта 2017, 23:46

      Идиоты, уже сразу хотят клуб угробить.. ))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 марта 2017, 23:05

      «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет», – заявил Левченко.

      Он обкурился чтоли? Такое в трезвом уме придумать невозможно!

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 23 марта 2017, 20:26

      вообще странно,что старостин или кто там давал название фк "спартак" дали название "спартак" ну был такой беглый раб, ну разбил он 2или3 отряда... ну чтобы назвать его виликим героем, это перебор. в те времена были более великие герои.да, не патриот был старостин. нужно было назвать клуб "лёня голиков" или просто "лёня" в его честь. или "матросов". ах,ну да они появились на арене на 15 лет позже...))) тоогда нужно было назвать "ВОВА" в честь ленина, или "феликс",а то спартак...))) не по отечески...)))

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 23 марта 2017, 20:09

      думаю остановятся на "форт",а невский это так,постебаться над московским кружком "спартак"...)))

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 марта 2017, 17:39

      Можно конечно использовать иные исторические названия : Ингрия(Ингерманландия); но Тосно(Тосна), собственно, как историческое место известно уже более пяти веков. Зачем менять то, что неплохо едет? Люди уже привыкли к этому названию.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 марта 2017, 19:01

      Fort Group мутная компания... надо покопать кто ей рулит

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 марта 2017, 18:56

      ну просто ФК "АН"... а то слишком длинно Александр Невский... наверное за этот вариант продавят руководство

      -1
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 22 марта 2017, 18:33

      3-й вариант звучит нелепо, уж лучше считаю оставить название, уже привыкли как никак, да и заслуги, хоть и в первдиве имеет именно "Тосно", а не "Форт" или "Ингрия"

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      Рейтинг: +212

      Kalida 22 марта 2017, 17:08

      Уж лучше оставить как было, все варианты отстой

      2
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