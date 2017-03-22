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  • В следующем сезоне РФПЛ может принять участие клуб под названием «Александр Невский»

В следующем сезоне РФПЛ может принять участие клуб под названием «Александр Невский»

22 марта 2017, 12:28
36

Компания Fort Group, которая является владельцем «Тосно», объявила о конкурсе на смену названия клуба. Об этом сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.

«Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.

Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году? Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет», – заявил Левченко.

Напомним, что после 27-ти туров ФНЛ «Тосно» занимает вторую позицию в турнирной таблице, которая гарантирует команде выход в РФПЛ в следующем сезоне.

Источник: Fontanka.ru
Россия. ФНЛ Тосно
Комментарии (36)
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алекс88
1490175342
Совсем ебанулись там...чем Тосно то не угодило...какой ал.невский...давай ещё Алёша попович назовите...так уссутся все
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kykyi
1490176181
Ну, теперь кирдык псам рыцарям (сборной Германии, Баварии. Боруссии )и другим рыцарям пошиба помельче.
Делом бы занялись, чем выдумывать "патриотические" названия. С таким названием придется подчиняться монгольскому футбольному союзу, в Улан-Батор за ярлыком ездить.
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мы_не_рабы
1490176423
Дурдом. Ещё один умник появился. Кто с мЯчом придёт от мЯча и погибнет. Мячом убьют что-ли? Кровожадный какой- то. Зато в довесок к бомжам, коням и мясу будут ещё и алени . Весело.
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Cant Stop
1490176432
а футболистов оденут в кольчугу, вратарю щит дадут
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Ker0s
1490177362
В последнее время в России имперские замашки достигают маразма.
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PFC CSKA MOSCOW
1490178374
Угара ради я б даже проголосовал
Честно говоря, "тосно" так себе название, можно было бы поинтереснее придумать, все предложенные варианты всяко лучше первоначального
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FanatSerj
1490178794
"Ингерманландия" - шикардосное названия. Пока фанаты прокричат "Ингерманландия - вперед!" половина язык сломают, зато и соперники обзывать имя клуба не будут!
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Cant Stop
1490181611
Такими темпами и Терек переиминуют в ФК "Кадыров" или ФК " Ичкерия"
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Болельщик Реал Мадрида
1490185744
Полная чушь! Как не умели у нас организовывать спортивный бизнес, так и не умеют. Что это за название "Александр Невский"? Я не имею ничего против, Александра как государственного деятеля. Это великий человек, который много сделал для Руси. Вот только для футбольного клуба, это не подходящее название. Это название хорошо подошло бы для хоккейного клуба, для клуба по игре в американский футбол или рэгби, но только не классический футбол. Если все таки такое названин дадут, будущего у ФК " Тосно" нет. С точки зрения маркетинговой линии, абсолютно провальный вариант.
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Алекс Таранов
1490288996
думаю остановятся на "форт",а невский это так,постебаться над московским кружком "спартак"...)))
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