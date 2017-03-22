В следующем сезоне РФПЛ может принять участие клуб под названием «Александр Невский»

Компания Fort Group, которая является владельцем «Тосно», объявила о конкурсе на смену названия клуба. Об этом сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.

«Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.

Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году? Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет», – заявил Левченко.

Напомним, что после 27-ти туров ФНЛ «Тосно» занимает вторую позицию в турнирной таблице, которая гарантирует команде выход в РФПЛ в следующем сезоне.