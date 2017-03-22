Игбун не верит в Гончаренко и ЦСКА

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун пожелал Виктору Гончаренко успехов в ЦСКА, но фаворитом в чемпионской гонке он назвал «Спартак». Напомним, после 20 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая армейцев на шесть очков.

«Гончаренко будет трудно стать чемпионом с ЦСКА, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может все. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть.

В атаке армейцев играет мой хороший друг – Оланаре. Сейчас Аарон только залечил свою травму и потихоньку находит свою игру. Думаю, он сможет стать лучшим бомбардиром в ЦСКА.

Что касается прихода в нашу команду Семака, то я знал, что он легендарный игрок в России. Это видно даже на тренировках: как он работает с мячом, какие пасы отдает. Мы сейчас играем по-другому: Семак хочет, чтобы мы удерживали мяч. Например, наш голкипер теперь чаще отдает мяч ближнему, а не выбивает вперед. И еще он хочет, чтобы мы забивали больше. К счастью, победа 1:0 или 10:0 приносит одинаковые три очка, и мы стараемся достичь именно результата, но и над атаками работаем много», – сказал Игбун.

В 21-м туре «Спартак» привет на своем поле «Оренбург», а ЦСКА сыграет в Москве с «Крыльями Советов».