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Игбун не верит в Гончаренко и ЦСКА

22 марта 2017, 09:30
12

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун пожелал Виктору Гончаренко успехов в ЦСКА, но фаворитом в чемпионской гонке он назвал «Спартак». Напомним, после 20 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая армейцев на шесть очков.

«Гончаренко будет трудно стать чемпионом с ЦСКА, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может все. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть.

В атаке армейцев играет мой хороший друг – Оланаре. Сейчас Аарон только залечил свою травму и потихоньку находит свою игру. Думаю, он сможет стать лучшим бомбардиром в ЦСКА.

Что касается прихода в нашу команду Семака, то я знал, что он легендарный игрок в России. Это видно даже на тренировках: как он работает с мячом, какие пасы отдает. Мы сейчас играем по-другому: Семак хочет, чтобы мы удерживали мяч. Например, наш голкипер теперь чаще отдает мяч ближнему, а не выбивает вперед. И еще он хочет, чтобы мы забивали больше. К счастью, победа 1:0 или 10:0 приносит одинаковые три очка, и мы стараемся достичь именно результата, но и над атаками работаем много», – сказал Игбун.

В 21-м туре «Спартак» привет на своем поле «Оренбург», а ЦСКА сыграет в Москве с «Крыльями Советов».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Спартак Игбун Сильвестр
Комментарии (12)
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Мары
1490166897
Каждый верит в то, что верит. Имеет право.
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VGreen
1490167252
Спартак ПРИВЕТ!
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84aivengo
1490169450
время покажет...
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Axe111
1490170804
автор, глаза свои протри СПАРТАК ПРИВЕТ
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alexidj
1490171234
"В 21-м туре «Спартак» привет на своем поле «Оренбург»" Ага и вам привет..)
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bset
1490172609
Заголовок желтухой пахнет. По нему думается, мол, Игбун думает, что у Ганчаренко будет все плохо и в скором времени его уволят. А в статье речь не о слабости Ганчаренко, а о силе нынешнего Спартака
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мыцык
1490174684
Прикинь, я тоже не верю.
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Диктор
1490175239
Прикинь Игбун я тоже считаю что Спартак -явный фаворит.
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killerman77
1490179604
надо этого черненького срочно в столицу перевозить. в ЦСКА его будут звать игбун-скакун,а в Спартаке с такой рожей и вовсе свой (клуб то народный, м.ля)
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Dominator777
1490181022
Совсем журналисты обнаглели: работать и собирать материал не хотят, на популярном футбольном портале мнение какого-то Ибгуна печатают.
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