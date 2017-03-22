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    Игбун не верит в Гончаренко и ЦСКА

    Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун пожелал Виктору Гончаренко успехов в ЦСКА, но фаворитом в чемпионской гонке он назвал «Спартак». Напомним, после 20 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая армейцев на шесть очков.

    «Гончаренко будет трудно стать чемпионом с ЦСКА, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может все. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть.

    В атаке армейцев играет мой хороший друг – Оланаре. Сейчас Аарон только залечил свою травму и потихоньку находит свою игру. Думаю, он сможет стать лучшим бомбардиром в ЦСКА.

    Что касается прихода в нашу команду Семака, то я знал, что он легендарный игрок в России. Это видно даже на тренировках: как он работает с мячом, какие пасы отдает. Мы сейчас играем по-другому: Семак хочет, чтобы мы удерживали мяч. Например, наш голкипер теперь чаще отдает мяч ближнему, а не выбивает вперед. И еще он хочет, чтобы мы забивали больше. К счастью, победа 1:0 или 10:0 приносит одинаковые три очка, и мы стараемся достичь именно результата, но и над атаками работаем много», – сказал Игбун.

    В 21-м туре «Спартак» привет на своем поле «Оренбург», а ЦСКА сыграет в Москве с «Крыльями Советов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2017 09:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 22 марта 2017, 14:17

      на данный момент по таблице спартак чемпион ,а что будет в конце сезона ещё не известно ))

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 марта 2017, 14:10

      Совсем журналисты обнаглели: работать и собирать материал не хотят, на популярном футбольном портале мнение какого-то Ибгуна печатают.

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 22 марта 2017, 13:46

      надо этого черненького срочно в столицу перевозить. в ЦСКА его будут звать игбун-скакун,а в Спартаке с такой рожей и вовсе свой (клуб то народный, м.ля)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2017, 12:33

      Прикинь Игбун я тоже считаю что Спартак -явный фаворит.

      0
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      Рейтинг: -16

      мыцык 22 марта 2017, 12:24

      Прикинь, я тоже не верю.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 марта 2017, 11:50

      Заголовок желтухой пахнет. По нему думается, мол, Игбун думает, что у Ганчаренко будет все плохо и в скором времени его уволят. А в статье речь не о слабости Ганчаренко, а о силе нынешнего Спартака

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 марта 2017, 11:45

      правильное направление видать у Семака. нельзя просто выбивать вратарю мяч если не вынужденно. надо сохранять мяч и выходить пасом в атаку.

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 22 марта 2017, 11:27

      "В 21-м туре «Спартак» привет на своем поле «Оренбург»"
      Ага и вам привет..)

      4
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 22 марта 2017, 11:20

      автор, глаза свои протри

      СПАРТАК ПРИВЕТ

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 марта 2017, 10:57

      время покажет...

      1
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