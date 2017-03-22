Руни может достаться «Эвертону» бесплатно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинет манкунианцев по завершении сезона и перейдет в «Эвертон». Сообщается, что «ирискам» 31-летний игрок, уже выступавший за них с 2002 по 2004 год, достанется совершенно бесплатно. Однако при этом ливерпульский клуб будет обязан платить зарплату футболисту в размере 150 тысяч фунтов в неделю.

Подобная щедрость со стороны «красных дьяволов» связана с тем, что руководство намерено разгрузить зарплатную ведомость. А с учетом того, что в настоящее время Руни зарабатывает 230 тысяч фунтов в неделю, решение отпустить форварда без компенсации выглядит вполне обоснованным.

В текущем сезоне Руни принял участие в 30-ти матчах, записав в свой актив пять голов.