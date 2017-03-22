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    Руни может достаться «Эвертону» бесплатно

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинет манкунианцев по завершении сезона и перейдет в «Эвертон». Сообщается, что «ирискам» 31-летний игрок, уже выступавший за них с 2002 по 2004 год, достанется совершенно бесплатно. Однако при этом ливерпульский клуб будет обязан платить зарплату футболисту в размере 150 тысяч фунтов в неделю.

    Подобная щедрость со стороны «красных дьяволов» связана с тем, что руководство намерено разгрузить зарплатную ведомость. А с учетом того, что в настоящее время Руни зарабатывает 230 тысяч фунтов в неделю, решение отпустить форварда без компенсации выглядит вполне обоснованным.

    В текущем сезоне Руни принял участие в 30-ти матчах, записав в свой актив пять голов.

    Источник: Independent.co.uk

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    22.03.2017 01:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 марта 2017, 09:44

      вернётся парень домой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 22 марта 2017, 07:31

      Вспомнит молодость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 марта 2017, 07:15

      В Эвертоне он свой. Перезагрузка...

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 22 марта 2017, 06:38

      Руководство МЮ немного не в себе!!!Звезду,легенду,капитана куда то отдавать!!!Это бред!!!

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 22 марта 2017, 05:49

      бабуся

      0
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