Алиев намерен в скором времени вернуться на футбольное поле

По информации агента Александра Панкова, экс-хавбек «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев в ближайшее время вновь выйдет на футбольное поле.

«Случайная встреча с Сан Санычем у Лугачева в барбершопе. Сан Саныч скоро вернется в футбол. Ждем новостей», – написал Панков на своей странице в Instagram.

Последним клубом 32-летнего игрока был казахстанский «Тараз», за который он выступал с июня по октябрь 2016 года. До этого на протяжении 18 месяцев Алиев находился без игровой практики после ухода из «Анжи» в январе 2015 года.

Также в своей карьере украинец защищал цвета киевского «Динамо», «Днепра», а также национальной команды.