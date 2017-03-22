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    Алиев намерен в скором времени вернуться на футбольное поле

    По информации агента Александра Панкова, экс-хавбек «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев в ближайшее время вновь выйдет на футбольное поле.

    «Случайная встреча с Сан Санычем у Лугачева в барбершопе. Сан Саныч скоро вернется в футбол. Ждем новостей», – написал Панков на своей странице в Instagram.

    Последним клубом 32-летнего игрока был казахстанский «Тараз», за который он выступал с июня по октябрь 2016 года. До этого на протяжении 18 месяцев Алиев находился без игровой практики после ухода из «Анжи» в январе 2015 года.

    Также в своей карьере украинец защищал цвета киевского «Динамо», «Днепра», а также национальной команды.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.03.2017 01:07
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 22 марта 2017, 09:36

      Алиев здесь похож на Рамси из Игры Престолов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 марта 2017, 06:08

      в тосно к милевскому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 22 марта 2017, 06:04

      Наркоманам не место в футболе. Идите с Еремой коксик нюхайте!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 марта 2017, 02:25

      рождённый пить -играть не может !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 марта 2017, 01:52

      ушёл из Локо и стух, а когда то забивал красиво мощным ударом со штрафных, загубил себя парень...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 22 марта 2017, 01:31

      Этот бухарь кому то еще интересен?

      1
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