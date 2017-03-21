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  • Лебедев: «Российские футболисты будут обязательно выкладываться на поле, зная, что их заработок напрямую зависит от результативности»

Лебедев: «Российские футболисты будут обязательно выкладываться на поле, зная, что их заработок напрямую зависит от результативности»

21 марта 2017, 23:19
30

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев предложил платить зарплаты российским футболистам, исходя из их полезности на поле. По его мнению, фиксированные высокие оклады расхолаживают игроков, отбивая у них желание добросовестно и качественно выполнять свои профессиональные обязанности.

«Вопрос о высоких зарплатах наших футболистов обсуждается давно не только в Госдуме, но и в среде болельщиков. Мы видим, что в 10-ти случаях из 10-ти зарплата игрока не связана с тем, как он играет и что делает на поле, сколько забивает голов и делает результативных передач.

Коэффициент полезного действия российского футболиста не связан с его зарплатой – игрок может ни разу за сезон не появиться на поле, но деньги ему будут это время платить исправно. Мы понимаем, что это действует расхолаживающе, поскольку теряется всякий смысл бороться за место в составе и давать результат. А вот если человек будет знать, что его заработок напрямую зависит от результативности, он обязательно будет выкладываться.

Такая система действует в некоторых европейских странах. Дмитрий Булыкин рассказал, что в его последнем клубе платили именно таким образом и это служило отличным стимулом для всех футболистов. Считаем, что подобную систему можно применить в российском футболе», – сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лебедев Игорь
Комментарии (30)
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sobaka120982
1490128369
Да да дааааа! Только почему дальше разговоров ни куда это не выливается??? Где действие??? И ещё плюсом отменить лемит,вот тогда можно говорить о перспективе нашей сборной!
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пряник929
1490128375
Только дошло????? Пока футболисты не начнут зарабатывать, а не тупо получать деньги даже ничего не делая, футбола в России не будет. Времени до ЧМ 2018 год, не поздно спохватились? Убрать к ядреной фене всех агентов, уже дешевле обойдется. И платить как на сделке - что потопали, то и полопали...
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пряник929
1490129503
А чиновникам установить коэффициент на зарплату - чем ниже рейтинг сборной, тем меньше их зарплата. Вот тогда они все зашевелятся и в итоге останутся только настоящие спецы, а не ловцы огромных зарплат...
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Garrincha58
1490130258
одна болтовня
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арейская
1490138852
Добавить нечего, он прав, вот только будут-ли услышаны хоть когда-нибудь эти слова, что-то сомневаюсь
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Каратель помойников
1490156403
надо не предложить,а сделать...хотелось бы при данном раскладе на кокошу в пфл посмотреть)
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Болельщик Реал Мадрида
1490158640
Хотя бы кто-то охвучил толковую мысль. Я думаю, что это будет правильный подход. Наконец-то Кокорин и Дзюба, начнут получать деньги по заслугам. Ведь больше чем на хлеб с водой, они не заработали.
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vladimir-7
1490163607
А сам И.Лебедев получает две зарплаты и в Госдуме, и в РФС и нигде толком не работает,а только числится.
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kykyi
1490167247
Зарплату футболистов обсуждают в Думе, им там что. заняться больше нечем? Занялись бы депутатскими расследованиями коррупции (Димон, оффшоры, да куча еще). С футболистами пусть РФС работает. Займитесь своим прямым делом, господа депутаты, хватит балаболить.
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OPG-Diversant
1490168663
Наши депутаты легких путей не ищут. Очевидно, что ведущие российские клубы на такое никогда не пойдут. А заставить клуб с частным владельцем нереально. Поэтому, чтобы урезать зарплаты игроков Лебедеву придется протолкнуть идею о национализации клубов.
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