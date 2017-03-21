Лебедев: «Российские футболисты будут обязательно выкладываться на поле, зная, что их заработок напрямую зависит от результативности»

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев предложил платить зарплаты российским футболистам, исходя из их полезности на поле. По его мнению, фиксированные высокие оклады расхолаживают игроков, отбивая у них желание добросовестно и качественно выполнять свои профессиональные обязанности.

«Вопрос о высоких зарплатах наших футболистов обсуждается давно не только в Госдуме, но и в среде болельщиков. Мы видим, что в 10-ти случаях из 10-ти зарплата игрока не связана с тем, как он играет и что делает на поле, сколько забивает голов и делает результативных передач.

Коэффициент полезного действия российского футболиста не связан с его зарплатой – игрок может ни разу за сезон не появиться на поле, но деньги ему будут это время платить исправно. Мы понимаем, что это действует расхолаживающе, поскольку теряется всякий смысл бороться за место в составе и давать результат. А вот если человек будет знать, что его заработок напрямую зависит от результативности, он обязательно будет выкладываться.

Такая система действует в некоторых европейских странах. Дмитрий Булыкин рассказал, что в его последнем клубе платили именно таким образом и это служило отличным стимулом для всех футболистов. Считаем, что подобную систему можно применить в российском футболе», – сказал Лебедев.