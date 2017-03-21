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    Лебедев: «Российские футболисты будут обязательно выкладываться на поле, зная, что их заработок напрямую зависит от результативности»

    Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев предложил платить зарплаты российским футболистам, исходя из их полезности на поле. По его мнению, фиксированные высокие оклады расхолаживают игроков, отбивая у них желание добросовестно и качественно выполнять свои профессиональные обязанности.

    «Вопрос о высоких зарплатах наших футболистов обсуждается давно не только в Госдуме, но и в среде болельщиков. Мы видим, что в 10-ти случаях из 10-ти зарплата игрока не связана с тем, как он играет и что делает на поле, сколько забивает голов и делает результативных передач.

    Коэффициент полезного действия российского футболиста не связан с его зарплатой – игрок может ни разу за сезон не появиться на поле, но деньги ему будут это время платить исправно. Мы понимаем, что это действует расхолаживающе, поскольку теряется всякий смысл бороться за место в составе и давать результат. А вот если человек будет знать, что его заработок напрямую зависит от результативности, он обязательно будет выкладываться.

    Такая система действует в некоторых европейских странах. Дмитрий Булыкин рассказал, что в его последнем клубе платили именно таким образом и это служило отличным стимулом для всех футболистов. Считаем, что подобную систему можно применить в российском футболе», – сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 23:19
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 марта 2017, 18:47

      Неужели дошло, наконец-то?!

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 22 марта 2017, 11:00

      Придумал велосипед , а попросту это отмена лимита на легионеров и здоровая , равная конкуренция за место в основе которая и регулирует зарплату

      0
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 22 марта 2017, 10:44

      Наши депутаты легких путей не ищут. Очевидно, что ведущие российские клубы на такое никогда не пойдут. А заставить клуб с частным владельцем нереально. Поэтому, чтобы урезать зарплаты игроков Лебедеву придется протолкнуть идею о национализации клубов.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 марта 2017, 10:20

      Зарплату футболистов обсуждают в Думе, им там что. заняться больше нечем? Занялись бы депутатскими расследованиями коррупции (Димон, оффшоры, да куча еще). С футболистами пусть РФС работает. Займитесь своим прямым делом, господа депутаты, хватит балаболить.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 09:20

      А сам И.Лебедев получает две зарплаты и в Госдуме, и в РФС и нигде толком не
      работает,а только числится.

      3
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > vladimir-7 22 марта 2017, 09:25

      Плюс к этому ещё и подворовывает.

      5
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 22 марта 2017, 08:57

      Вот когда Лебедев будет сам платить этим футболистам зарплаты, тогда пусть и устанавливает порядок. Много у нас любителей поучаствовать в управлении на халяву.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2017, 08:40

      Давно пора.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 марта 2017, 07:57

      Хотя бы кто-то охвучил толковую мысль. Я думаю, что это будет правильный подход. Наконец-то Кокорин и Дзюба, начнут получать деньги по заслугам. Ведь больше чем на хлеб с водой, они не заработали.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 22 марта 2017, 07:29

      Это нереально. Легионеры сбегут

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 марта 2017, 07:20

      надо не предложить,а сделать...хотелось бы при данном раскладе на кокошу в пфл посмотреть)

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