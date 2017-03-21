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    «Атлетико» претендует на Сусо

    Полузащитник «Милана» Сусо попал в сферу интересов «Атлетико». Своим выступлением в нынешнем сезоне 23-летний игрок привлек внимание главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

    Сообщается, что «матрасники» намерены сделать «россонери» предложение по испанцу в летнее трансферное окно.

    В текущем сезоне Сусо принял участие в 30-ти встречах, отметившись шестью мячами и девятью голевыми передачами. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2019 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 13 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    21.03.2017 22:22
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