«Атлетико» претендует на Сусо

Полузащитник «Милана» Сусо попал в сферу интересов «Атлетико». Своим выступлением в нынешнем сезоне 23-летний игрок привлек внимание главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

Сообщается, что «матрасники» намерены сделать «россонери» предложение по испанцу в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Сусо принял участие в 30-ти встречах, отметившись шестью мячами и девятью голевыми передачами. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2019 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 13 миллионов евро.