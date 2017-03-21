Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандес: «Не имею особого желания куда-то уезжать из ЦСКА, я связываю свою жизнь с Россией»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что не намерен покидать красно-синих, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны европейских топ-клубов, а также заявил, что с радостью согласился принять российское гражданство, как только поступило такое предложение.

    Минувшей зимой СМИ сообщали, что в услугах футболиста армейцев заинтересованы «Барселона» и «Челси».

    «Я ничего не знаю об интересе «Барселоны» и «Челси», даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал. Это великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно, я связываю свою жизнь с Россией.

    Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный прием, когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство», – сказал Фернандес.

    Напомним, 26-летний игрок перешел в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012 года. В текущем сезоне он принял участие в 26-ти матчах, отметившись тремя голевыми передачами.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2017 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 22 марта 2017, 09:47

      Лучший в ЦСКА. И лучший правый защитник в России, Робинзон прав. Как бы его в Краснодар, а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 марта 2017, 02:45

      Удачи тебе, Марио, в сборной, докажи что ты не хуже, а даже лучше наших, доморощенных...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 марта 2017, 00:35

      лучший правйый край в России
      однозначно
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 марта 2017, 00:04

      таких еще 3-4 футболиста и с группы можно выходить в 2018....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 21 марта 2017, 23:59

      удачи. ХОРОШИЙ ИГРОК...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 21 марта 2017, 23:58

      Почему этот бразильский парень больше русский, чем бОльшая часть нашей сборной?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 21 марта 2017, 23:28

      Рад до слез!!!! Марио второй после Вагнера лег. В ЦСКА который вбил на всегда своё имя в историю клуба! Трудяга! Пашет бровку от свистка до свистка.ты достоен нашей сборной и сборная достойна тебя!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 21 марта 2017, 23:12

      Если всё будет удачно складываться и качество игры, через год два придётся уехать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 21 марта 2017, 22:07

      БоЭц - самЭц - красавЭц...)))
      Удачи Марио...где бы ты не играл...ты уже сделал свой выбор, приняв гражданство РФ...респект

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 марта 2017, 21:18

      У Марио работоспособность не менее, чем у Олича, когда тот за армейцев играл. Надежный, техничный и атакующий правый защитник - однозначно усиление для сборной.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11