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  • Фернандес: «Не имею особого желания куда-то уезжать из ЦСКА, я связываю свою жизнь с Россией»

Фернандес: «Не имею особого желания куда-то уезжать из ЦСКА, я связываю свою жизнь с Россией»

21 марта 2017, 20:13
16

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что не намерен покидать красно-синих, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны европейских топ-клубов, а также заявил, что с радостью согласился принять российское гражданство, как только поступило такое предложение.

Минувшей зимой СМИ сообщали, что в услугах футболиста армейцев заинтересованы «Барселона» и «Челси».

«Я ничего не знаю об интересе «Барселоны» и «Челси», даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал. Это великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно, я связываю свою жизнь с Россией.

Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный прием, когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство», – сказал Фернандес.

Напомним, 26-летний игрок перешел в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012 года. В текущем сезоне он принял участие в 26-ти матчах, отметившись тремя голевыми передачами.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (16)
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19element87
1490117051
Красавчег Марио, истинный патриот!!!)))
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Eds
1490117385
Как ни странно, он более патриот, чем многие сборники... Это человек всегда Боец на поле с Большой буквы. Уважаю его самоотдачу и его смысловую игру на поле.
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Cant Stop
1490119086
Марио один из лучших игроков чемпионата, не хотелось бы его терять! надеюсь станет основным защитником сборной
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h3LL1k
1490119411
Как бы я не относился к Цска хорошо или плохо но игрок у них и у нашей сборной появился отличный отрабатывает каждую секунду на поле старается и как это ни странно реально больше патриот чем наши не которые игроки и за бабло не ведётся и не грезит мечатми играть за какой то определённый клуб! если он так же продолжит играть в Цска и будет как Стиви в Ливерпуле верен одной команде я буду только рад за пацана удачи во всём так держать красава!
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Dominator777
1490120332
У Марио работоспособность не менее, чем у Олича, когда тот за армейцев играл. Надежный, техничный и атакующий правый защитник - однозначно усиление для сборной.
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каа
1490123235
БоЭц - самЭц - красавЭц...))) Удачи Марио...где бы ты не играл...ты уже сделал свой выбор, приняв гражданство РФ...респект
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sobaka120982
1490128085
Рад до слез!!!! Марио второй после Вагнера лег. В ЦСКА который вбил на всегда своё имя в историю клуба! Трудяга! Пашет бровку от свистка до свистка.ты достоен нашей сборной и сборная достойна тебя!!!
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Жентус
1490129902
Почему этот бразильский парень больше русский, чем бОльшая часть нашей сборной?
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KARAT777
1490130248
таких еще 3-4 футболиста и с группы можно выходить в 2018....
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Робинзон
1490132127
лучший правйый край в России однозначно .
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