Фернандес: «Не имею особого желания куда-то уезжать из ЦСКА, я связываю свою жизнь с Россией»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что не намерен покидать красно-синих, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны европейских топ-клубов, а также заявил, что с радостью согласился принять российское гражданство, как только поступило такое предложение.

Минувшей зимой СМИ сообщали, что в услугах футболиста армейцев заинтересованы «Барселона» и «Челси».

«Я ничего не знаю об интересе «Барселоны» и «Челси», даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал. Это великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно, я связываю свою жизнь с Россией.

Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный прием, когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство», – сказал Фернандес.

Напомним, 26-летний игрок перешел в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012 года. В текущем сезоне он принял участие в 26-ти матчах, отметившись тремя голевыми передачами.