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    Президент «Сассуоло»: «Никаких торгов по Берарди нет, это журналистские фантазии»

    Президент «Сассуоло» Джорджио Сквинци назвал журналистскими фантазиями информацию о так называемом «аукционе» по нападающему команды Доменико Берарди. Как сообщают СМИ, «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Фиорентина» заинтересованы в услугах 22-летнего игрока. Отмечается, что из-за борьбы нескольких клубов цена на форварда может возрасти.

    Ранее генеральный директор «нероверди» Джованни Карневали заявил, что клуб готов отпустить футболиста за 40 миллионов евро.

    «Торги по Берарди? Это просто журналистские фантазии. Я ничего не знаю. Лучше вам спросить у генерального директора», – сказал Сквинци.

    В текущем сезоне Берарди записал в свой актив семь мячей и пять голевых передач в 17-ти встречах.

    Источник: Football Italia

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    21.03.2017 19:45
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