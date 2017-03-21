«Сассуоло» готов расстаться с Берарди за 40 миллионов

«Сассуоло» готов отпустить нападающего Доменико Берарди в другой клуб за 40 миллионов евро. Об этом сообщил генеральный директор команды Джованни Карневали.

Ранее стало известно, что в услугах 22-летнего итальянца заинтересованы «Интер» и «Милан».

«Мы готовы продать его за 40 миллионов. Этот сезон складывается для Доменико тяжело, но виной всему травма», – заявил Карневали.

В нынешнем розыгрыше Серии А Берарди забил два гола и сделал три результативные передачи в 13 матчах.