Полузащитник «Крыльев Советов» Глеб из-за травмы пропустит все мартовские матчи

Полузащитник сборной Беларуси и «Крыльев Советов» Александр Глеб заявил, что получил повреждение в матче 20-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0). По словам футболиста, травма не позволит ему принять участие в играх национальной команды.

«В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам «Крыльев Советов» и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу», – сказал Глеб.

Сборная Беларуси встретится со Швецией 25 марта в Стокгольме.