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    Полузащитник «Крыльев Советов» Глеб из-за травмы пропустит все мартовские матчи

    Полузащитник сборной Беларуси и «Крыльев Советов» Александр Глеб заявил, что получил повреждение в матче 20-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0). По словам футболиста, травма не позволит ему принять участие в играх национальной команды.

    «В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам «Крыльев Советов» и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу», – сказал Глеб.

    Сборная Беларуси встретится со Швецией 25 марта в Стокгольме.

    Источник: Pressball

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    20.03.2017 20:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 21 марта 2017, 05:45


      Доигрался Ветеран !

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 марта 2017, 23:41

      классно присел на контракт. не удивлюсь, если потребуется 3х-месячный курс реабилитации в германии. да и в монако можно неплохо подлечиться.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 марта 2017, 20:56

      Глеб-"хрустальный " ))

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