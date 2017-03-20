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    По мнению Бубнова, Черчесов многих вызывает в сборную России просто так

    Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоило бы вызвать в состав национальной команды защитника «Спарты» Вячеслава Караваева.

    «Да, Караваева можно было пригласить в сборную. У нас что края беспроблемные? Черчесов многих вызывает просто так. Даже не привлечь к матчам, а просто познакомиться. У него такая «коронка» появилась», – сказал Бубнов.

    Россияне 24 марта проведут контрольную встречу с Кот-д'Ивуаром.

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2017 20:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 21 марта 2017, 11:06

      Правильно то,что главный тренер приглашает на просмотр большую группу дебютантов ,а еще хорошо будет,если он их увидит хотя бы в одной их двух игр-это позволит определить их степень пригодности для сборной! И совсем замечательно будет,если эти дебютанты покажут свои способности и принесут результат!

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      Рейтинг: +628

      kanav67 21 марта 2017, 10:57

      Там много фигур со знаком вопроса. Например Джикия (ни одной игры в основе - лавочник), Шишкин ( Краваев, конечно лучше), Камбаров (для юмора), Гилерме (чем Ребров хуже), и еще полно. Может быть Черчесов так поднимает их рыночную стоимость, чтобы потом процент иметь?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 марта 2017, 23:48

      есть и другая коронка. посетить оаэ, испанию, чтобы посмотреть на сборников на сборах. слетать в англию на мю ростов, посмотреть ребят в деле. весьма вольготно стас себя чувствует.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 марта 2017, 22:29

      Гнать его от тудова. Бердыева туда...

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      Рейтинг: +4934

      polt 20 марта 2017, 22:05

      Мы уже это проходили... Когда будем наигрывать основной костяк сборной или такового еще не имеется.

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      Рейтинг: -45

      stream15 20 марта 2017, 21:50

      Так у черчесова вся сборная просто так, одни неумехи спартаковские и ростовские.

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 20 марта 2017, 21:48

      опять решил эксперта включить. давно не было слышно.

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      Рейтинг: +24

      Romanich94 20 марта 2017, 21:41

      По-моему Бубнов уже особо не разбирается и не хочет разбираться в нашем футболе)
      А комментирует просто так)

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 марта 2017, 21:12

      После просёра этих двух товарняков, господину Мутко надо будет озаботиться поиском нового тренера. Если затянет с этим процессом, то придётся перед самым чемпом умолять Бердыева спасти ситуацию. Я на 100% уверен, что сборной на ЧМ будет руководить не Черчесов.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 марта 2017, 21:09

      Не просто так, а по-указке Мутко!

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