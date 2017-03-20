По мнению Бубнова, Черчесов многих вызывает в сборную России просто так

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоило бы вызвать в состав национальной команды защитника «Спарты» Вячеслава Караваева.

«Да, Караваева можно было пригласить в сборную. У нас что края беспроблемные? Черчесов многих вызывает просто так. Даже не привлечь к матчам, а просто познакомиться. У него такая «коронка» появилась», – сказал Бубнов.

Россияне 24 марта проведут контрольную встречу с Кот-д'Ивуаром.