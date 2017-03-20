Фернандес: «ЦСКА хочет как можно больше сократить отставание от «Спартака» в преддверии очного матча»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что армейцам пришлось нелегко в гостевом матче 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:0). Также игрок подчеркнул, что красно-синие намерены еще больше сократить отставание от лидера «Спартака» перед очной встречей, которая состоится на «ВЭБ Арене».

«Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков. Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное, что мы забили достаточно быстрый гол.

С чем связываю сухую серию ЦСКА? Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы еще со сборов хорошо играем в отборе, не даем пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться ее и дальше.

Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его еще больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год – не исключение», – сказал Фернандес.

После 20-ти туров ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 39 очков и отставая «Спартака» на шесть баллов. Очную встречу армейцам и красно-белым предстоит провести в конце апреля в рамках 26-го тура.