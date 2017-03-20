Шляхтин: «В «Крыльях Советов» никакого напряжения нет, тренера до конца сезона менять не намерены»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что в клубе отсутствует напряжение по поводу неудачного старта второй части сезона и смена главного тренера до завершения чемпионата не планируется. В первых трех матчах после зимней паузы самарцы проиграли «Локомотиву» (0:3), «Уфе» (0:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

«Нет никакого напряжения в клубе. До конца сезона у нас замены тренера не будет. Сейчас есть объективные причины, которые отражают эту ситуацию, «Локомотив» – сильная команда, «Уфа» – хорошая команда, «Ростов» – тоже хорошая команда. Нужно оценивать ситуацию адекватно, мы должны всегда выигрывать у топ-команд? Когда в линии атаки все травмированы, то кому забивать? Лории что ли? Травмированные поправятся, и тогда ситуация изменится, не нужно голову пеплом посыпать», = сказал Шляхтин.

После 20-ти туров «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке (зона стыковых матчей) в турнирной таблице РФПЛ, набрав 16 очков. От зоны вылета команду отделяет всего один балл.