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Почти 100 тысяч зрителей посетило матчи 20-го тура РФПЛ

20 марта 2017, 06:09
5

Матчи 20-го тура российской Премьер-лиги посетили чуть менее 100 тысяч зрителей. Стоит отметить, что самым посещаемым матчем прошедшего тура стала игра между «Локомотивом» и «Спартаком». Меньше всего зрителей посмотрело игру «Томи» с «Амкаром».

«Локомотив» – «Спартак» – 1:1. 27 402 зрителя.

«Терек» – ЦСКА – 0:1. 18 656 зрителей.

«Зенит» – «Арсенал» – 2:0. 16 903 зрителя.

«Краснодар» – «Уфа» – 0:0. 15 365 зрителей.

«Анжи» – «Оренбург» – 1:0. 7 100 зрителей.

«Крылья Советов» – «Ростов» – 0:0. 6 572 зрителя.

«Урал» – «Рубин» – 1:0. 4 813 зрителей.

«Томь» – «Амкар» – 1:0. 2 600 зрителей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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kykyi
1489981535
Еб....я, как на целых 2-х матчах АПЛ, молодцы, так держать!
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Parham
1489983047
Маловато
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Васьок86
1489987849
канеш маловато, я вот сходил, а вы???
Ответить
dyema
1489988548
Не на-что смотреть(((
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aguila_real
1490021356
В Германии на 1 матч почти столько приходят, а у нас на 8
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