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    Почти 100 тысяч зрителей посетило матчи 20-го тура РФПЛ

    Матчи 20-го тура российской Премьер-лиги посетили чуть менее 100 тысяч зрителей. Стоит отметить, что самым посещаемым матчем прошедшего тура стала игра между «Локомотивом» и «Спартаком». Меньше всего зрителей посмотрело игру «Томи» с «Амкаром».

    «Локомотив» – «Спартак» – 1:1. 27 402 зрителя.

    «Терек» – ЦСКА – 0:1. 18 656 зрителей.

    «Зенит» – «Арсенал» – 2:0. 16 903 зрителя.

    «Краснодар» – «Уфа» – 0:0. 15 365 зрителей.

    «Анжи» – «Оренбург» – 1:0. 7 100 зрителей.

    «Крылья Советов» – «Ростов» – 0:0. 6 572 зрителя.

    «Урал» – «Рубин» – 1:0. 4 813 зрителей.

    «Томь» – «Амкар» – 1:0. 2 600 зрителей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2017 06:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 20 марта 2017, 17:49

      В Германии на 1 матч почти столько приходят, а у нас на 8

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 20 марта 2017, 08:42

      Не на-что смотреть(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 20 марта 2017, 08:30

      канеш маловато, я вот сходил, а вы???

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 марта 2017, 07:10

      Маловато

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 марта 2017, 06:45

      Еб....я, как на целых 2-х матчах АПЛ, молодцы, так держать!

      1
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