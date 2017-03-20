Почти 100 тысяч зрителей посетило матчи 20-го тура РФПЛ

Матчи 20-го тура российской Премьер-лиги посетили чуть менее 100 тысяч зрителей. Стоит отметить, что самым посещаемым матчем прошедшего тура стала игра между «Локомотивом» и «Спартаком». Меньше всего зрителей посмотрело игру «Томи» с «Амкаром».

«Локомотив» – «Спартак» – 1:1. 27 402 зрителя.

«Терек» – ЦСКА – 0:1. 18 656 зрителей.

«Зенит» – «Арсенал» – 2:0. 16 903 зрителя.

«Краснодар» – «Уфа» – 0:0. 15 365 зрителей.

«Анжи» – «Оренбург» – 1:0. 7 100 зрителей.

«Крылья Советов» – «Ростов» – 0:0. 6 572 зрителя.

«Урал» – «Рубин» – 1:0. 4 813 зрителей.

«Томь» – «Амкар» – 1:0. 2 600 зрителей.