Иванович: «Спартак»? «Зенит» должен сам выигрывать, а не ждать подарков от соперников»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) заявил, что петербургский клуб не должен ждать осечек соперников, а побеждать сам.

«Спартак»? Мы должны сами выигрывать, а не ждать подарков от соперников. Я думаю, что очень важно, что мы не пропустили сегодня, хотя у них было несколько моментов. После перерыва на игры сборной нас ждет «Рубин» – будет тяжело. Думаю, это будет одна из самых тяжелых игр в сезоне», – сказал Иванович.

Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 39 очков. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет шесть баллов.