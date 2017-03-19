Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванович: «Спартак»? «Зенит» должен сам выигрывать, а не ждать подарков от соперников»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) заявил, что петербургский клуб не должен ждать осечек соперников, а побеждать сам.

    «Спартак»? Мы должны сами выигрывать, а не ждать подарков от соперников. Я думаю, что очень важно, что мы не пропустили сегодня, хотя у них было несколько моментов. После перерыва на игры сборной нас ждет «Рубин» – будет тяжело. Думаю, это будет одна из самых тяжелых игр в сезоне», – сказал Иванович.

    Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 39 очков. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет шесть баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 марта 2017, 09:55

      Самая тяжёлая игра не с Рубином, а со Спартаком и с Тереком будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2017, 07:28

      Спартак то как раз и играет сам,а не выигрывает с помощью хитрожопого дуба ,который уже взял за моду падать если что в штрафной и не забивает голы с афсайта.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 марта 2017, 03:58

      "Зенит» должен сам выигрывать"-это что? новая сказка? видимо ивановичу не объяснили что к чему,или ему не ведомо что такое админресурс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:30

      Хороший футболист, правда уже возрастной.
      Тем не менее любому клубу пригодился бы, но Зенит.............
      Там только уродуют.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 19 марта 2017, 23:40

      Должен то должен,но пока без подкупа судей,админресурса и Мудка ничего не получается.Лига Европы это хорошо показала.Пока что почтальоны и сантехники более мастеровитее чем бомжеколхозники.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 марта 2017, 23:24

      А может переигровку с Арсеналом совершить в эту паузу??? Слабо?????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > пряник929 19 марта 2017, 23:53

      Смысл?Результат будет тот же....)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11