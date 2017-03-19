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    Куман не хочет отпускать Лукаку из «Эвертона»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман дал понять, что приложит все усилия для того, чтобы удержать нападающего Ромелу Лукаку в команде. Напомним, что бельгийский форвард выразил желание покинуть «ирисок» этим летом.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы Лукаку остался в «Эвертоне». Все в клубе любят его.

    Ромелу – профессионал, который всегда будет выкладываться на полную ради своей команды. Приложим максимум усилий, чтобы сохранить его», – сказал Куман.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Лукаку забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.

    Источник: BBC

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    19.03.2017 14:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 21 марта 2017, 14:44

      да мне кажется и сам Лукаку не должен уезжать,хотя наверно хочется в клуб получше,но Эвертон ,это прям его

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 марта 2017, 19:25

      еще бы...не удивлюсь если золотую бутсу по окончании получит!)молоток!

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