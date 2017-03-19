Куман не хочет отпускать Лукаку из «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман дал понять, что приложит все усилия для того, чтобы удержать нападающего Ромелу Лукаку в команде. Напомним, что бельгийский форвард выразил желание покинуть «ирисок» этим летом.

«Мы сделаем все возможное, чтобы Лукаку остался в «Эвертоне». Все в клубе любят его.

Ромелу – профессионал, который всегда будет выкладываться на полную ради своей команды. Приложим максимум усилий, чтобы сохранить его», – сказал Куман.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Лукаку забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.