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    Семшов заявил, что «Арсенал» не опасается «Зенит»

    Тренер «Арсенала» Игорь Семшов заявил о готовности команды отобрать очки у «Зенита» в матче 20-го тура РФПЛ. Игра пройдет 19 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «В матче с одним из лидеров чемпионата «Арсенал» ничего не опасается. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Будем цепляться за очки на «Петровском». Не кривя душой, многие специалисты на нас не рассчитывают. У нас честолюбивые футболисты, и, наверное, только в играх против «Зенита», ЦСКА, «Спартака» они могут оценить свой уровень. Все игроки это понимают, они отдадут все, чтобы и себя проверить, и команде помочь», – заявил Семшов.

    «Арсенал» в турнирной таблице РФПЛ занимает 14-е место, «Зенит» – третье.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.03.2017 06:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 марта 2017, 11:31

      Среди "источников" ходят слухи, что Спартак пообещал игрокам Арсенала, в случае победы над Зенитом, купить им новую форму.)

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 марта 2017, 11:11

      Зенит должен реабилитироваться перед своими болельщиками. Уже пора, сколько можно ждать от них вразумительной игры. Арсенал-объект для хорошей результативной тренировки.

      1
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      Рейтинг: +76

      Наш 19 марта 2017, 10:13

      А кто вообще опасается нынешний Зенит? Привезут себе гол в первом тайме, а во втором будут активно думать, что им делать с мячом, если Луческу запретит пасовать Лодыгину.

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 > Наш 19 марта 2017, 11:09

      Написано от зависти или от злости.

      0
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      Рейтинг: +76

      Наш > stream15 19 марта 2017, 12:49

      От злости, конечно!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 марта 2017, 09:08

      А чего им опасаться, получат 5-6 штук и спокойно будут готовиться к переходу
      в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 марта 2017, 09:03

      а чего их опасаться они сейчас сами всего опасаются

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      Рейтинг: +588

      Sergil 19 марта 2017, 08:54

      Странное дело. При нажатии на название клуба (Арсенал), высвечивается лондонский. И давно ли Семшов перебрался в Англию? оО

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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > Sergil 19 марта 2017, 09:49

      Черт, надо срочно бежать и билеты брать, всё-таки Лондонский Арсенал приедет=)))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2017, 08:41

      Писклявый уже заявляет..

      -1
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