Семшов заявил, что «Арсенал» не опасается «Зенит»

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов заявил о готовности команды отобрать очки у «Зенита» в матче 20-го тура РФПЛ. Игра пройдет 19 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

«В матче с одним из лидеров чемпионата «Арсенал» ничего не опасается. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Будем цепляться за очки на «Петровском». Не кривя душой, многие специалисты на нас не рассчитывают. У нас честолюбивые футболисты, и, наверное, только в играх против «Зенита», ЦСКА, «Спартака» они могут оценить свой уровень. Все игроки это понимают, они отдадут все, чтобы и себя проверить, и команде помочь», – заявил Семшов.

«Арсенал» в турнирной таблице РФПЛ занимает 14-е место, «Зенит» – третье.