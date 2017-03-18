Канунников: «Хотел бы поздравить «Урал» с хорошей игрой, с победой»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1). По словам футболиста, казанскому клубу не хватает наглости в атаке.

«Проиграли. Заслуженно, не заслуженно… Хотел бы поздравить «Урал» с хорошей игрой, с победой. Потому что они всю игру здорово действовали, у них были хорошие моменты, атаки. У нас тоже были, в частности, у меня в начале матча. Забей мы первыми, не знаю, как бы все повернулось. Конечно, в атаке немного не хватает наглости. Сыграли четыре игры, два забитых мяча, это не есть хорошо. Будем работать дальше. Нам скоро вновь с ними встречаться, поэтому тщательно разберем игру, будем готовиться», – сказал игрок.

«Рубин» находится на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.