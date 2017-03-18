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    Канунников: «Хотел бы поздравить «Урал» с хорошей игрой, с победой»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1). По словам футболиста, казанскому клубу не хватает наглости в атаке.

    «Проиграли. Заслуженно, не заслуженно… Хотел бы поздравить «Урал» с хорошей игрой, с победой. Потому что они всю игру здорово действовали, у них были хорошие моменты, атаки. У нас тоже были, в частности, у меня в начале матча. Забей мы первыми, не знаю, как бы все повернулось. Конечно, в атаке немного не хватает наглости. Сыграли четыре игры, два забитых мяча, это не есть хорошо. Будем работать дальше. Нам скоро вновь с ними встречаться, поэтому тщательно разберем игру, будем готовиться», – сказал игрок.

    «Рубин» находится на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Рубин»

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    18.03.2017 22:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 марта 2017, 23:39

      а вас надо на голодный паек..на..(((поздравляльщик епт..

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    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 19 марта 2017, 10:19

      ...неужели не дождусь нормальной игры от Рубина?

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