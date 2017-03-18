Дворкович: «Локомотив» должен брать Кубок России»

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович поделился наблюдениями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). По словам Дворковича, железнодорожникам в нынешнем сезоне необходимо побеждать в Кубке России.

«Игра отличная, результат закономерный. Команда постепенно строится, за один год ничего не бывает.

Нужно сконцентрироваться на построение команды, но Кубок России надо брать», – сказал Дворкович.

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой».