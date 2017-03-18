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    Дворкович: «Локомотив» должен брать Кубок России»

    Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович поделился наблюдениями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). По словам Дворковича, железнодорожникам в нынешнем сезоне необходимо побеждать в Кубке России.

    «Игра отличная, результат закономерный. Команда постепенно строится, за один год ничего не бывает.

    Нужно сконцентрироваться на построение команды, но Кубок России надо брать», – сказал Дворкович.

    Напомним, что в полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой».

    Источник: Р-Спорт

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    18.03.2017 21:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 марта 2017, 16:23

      Если Сам Дворкович сказал.... так оно и будет, кубок возьмут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 19 марта 2017, 11:29

      Надеюсь, что кубок возьмут. В следующем сезоне команда посыграннее будет, может состав усилят, а там и в еврокубках можно попробовать чего-то добиться, у Сёмина опыт огромный)

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 марта 2017, 09:20

      еще один знаток футбола появился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 19 марта 2017, 03:58

      Уфа возьмёт Кубок России. Они обещали Спартак обыграть, и сделали это. И Локомотив обыграют.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 марта 2017, 03:27

      Скорее всего так и будет, хотя "Рубин", да и "Уфа" тоже могут огрызнуться

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 18 марта 2017, 23:15

      Богданыч ещё с Палычем пободаются........

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 марта 2017, 22:51

      "Локо берёт Кубок. Это - план РФПЛ."

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 22:14

      Урал или Рубин против

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 18 марта 2017, 21:51

      куй им, а не кубок, позорища!
      10 место ваше.

      -3
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