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    Семин заявил, что в матче «Локомотива» и «Спартака» команды показали хороший спектакль

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники сыграли вничью со «Спартаком» – 1:1. По его словам, команды устроили для зрителей в Черкизово хороший спектакль.

    «Очень доволен тем, что команды отблагодарили большое количество зрителей хорошей игрой и показали хороший спектакль. Могли проиграть, могли выиграть, но сыграли вничью. Наверное, закономерно», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    После данного результата «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» остался на 10-й позиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 19:52

      Оборжаться.
      Могли выиграть.А могли и проиграть вообще то.тем более , что Спартак ближе к голу был.Хотя игра действительно боевая.А вот спектакль показывал Палыч на бровке, реагируя на судейство.

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