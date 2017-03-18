Семин заявил, что в матче «Локомотива» и «Спартака» команды показали хороший спектакль

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники сыграли вничью со «Спартаком» – 1:1. По его словам, команды устроили для зрителей в Черкизово хороший спектакль.

«Очень доволен тем, что команды отблагодарили большое количество зрителей хорошей игрой и показали хороший спектакль. Могли проиграть, могли выиграть, но сыграли вничью. Наверное, закономерно», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После данного результата «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» остался на 10-й позиции.