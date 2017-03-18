Глушаков пообещал восстановиться к матчам сборной России

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков выразил уверенность, что он успеет оправиться от повреждения к ближайшим матчам национальной команды.

30-летний футболист травмировался в поединке 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2), вследствие чего не смог принять участия во встречах с «Анжи» (1:0) и сегодняшней с «Локомотивом».

«Самочувствие хорошее. Готовлюсь к сборной, а там посмотрим. Должен быть готов», – сказал Глушаков.

Сборной России в марте предстоит провести две товарищеские игры: 24 числа с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре, 28-го – с бельгийцами в Сочи.

Подготовку к этим поединкам подопечные Станислава Черчесова начнут в понедельник, 20 марта.