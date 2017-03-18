Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков пообещал восстановиться к матчам сборной России

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков выразил уверенность, что он успеет оправиться от повреждения к ближайшим матчам национальной команды.

    30-летний футболист травмировался в поединке 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2), вследствие чего не смог принять участия во встречах с «Анжи» (1:0) и сегодняшней с «Локомотивом».

    «Самочувствие хорошее. Готовлюсь к сборной, а там посмотрим. Должен быть готов», – сказал Глушаков.

    Сборной России в марте предстоит провести две товарищеские игры: 24 числа с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре, 28-го – с бельгийцами в Сочи.

    Подготовку к этим поединкам подопечные Станислава Черчесова начнут в понедельник, 20 марта.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 марта 2017, 17:33

      Ты к Спартаку восстановись,
      В сборной и так всё зашибись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 марта 2017, 20:24

      Самое удивительное , что вызов в сборную Аршавина до сих пор актуален . На левый фланг так и напрашивается его кандидатура . Креатива в атаке нашей сборной очень не хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 марта 2017, 06:59

      Пригодится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 18 марта 2017, 21:02

      Уже не первый раз вижу такой неоправданно громкий заголовок. "Обещаю", а в тексте всего лишь "Должен быть".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 17:14

      Давай Денис.
      Торсида ждёт тебя и Андриано обратно в команду.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11