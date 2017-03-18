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Глушаков пообещал восстановиться к матчам сборной России

18 марта 2017, 16:56
5

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков выразил уверенность, что он успеет оправиться от повреждения к ближайшим матчам национальной команды.

30-летний футболист травмировался в поединке 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2), вследствие чего не смог принять участия во встречах с «Анжи» (1:0) и сегодняшней с «Локомотивом».

«Самочувствие хорошее. Готовлюсь к сборной, а там посмотрим. Должен быть готов», – сказал Глушаков.

Сборной России в марте предстоит провести две товарищеские игры: 24 числа с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре, 28-го – с бельгийцами в Сочи.

Подготовку к этим поединкам подопечные Станислава Черчесова начнут в понедельник, 20 марта.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Россия Глушаков Денис
Комментарии (5)
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Мары
1489846441
Давай Денис. Торсида ждёт тебя и Андриано обратно в команду.
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Вервольф
1489860123
Уже не первый раз вижу такой неоправданно громкий заголовок. "Обещаю", а в тексте всего лишь "Должен быть".
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Cant Stop
1489895997
Пригодится
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shurik45
1489944277
Самое удивительное , что вызов в сборную Аршавина до сих пор актуален . На левый фланг так и напрашивается его кандидатура . Креатива в атаке нашей сборной очень не хватает.
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subbotaspartak
1490020381
Ты к Спартаку восстановись, В сборной и так всё зашибись.
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