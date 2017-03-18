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    Тарханов: «Уралу» удалось выключить М'Вила, через которого стоится вся игра «Рубина»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0). По словам специалиста, екатеринбуржцам удалось выключить из игры полузащитника казанцев Янна М'Вила, руководящего по большей части всеми действиями казанцев. Также он отметил, что в первом тайме после забитого гола «шмели» имели еще моменты для взятия ворот

    «Мы уделяли внимание двум моментам: игре в средней линии, особенно М'Вила. Через него идет вся игра, и мы смогли выключить его из борьбы. Второй момент – контроль мяча. «Рубин» сам играет и не любит, когда у него мяча нет. В первом тайме мы все выполнили: повели и имели достаточно моментов, чтобы забить больше.

    Во втором тайме я нацеливал больше контролировать мяч. В обороне мы хорошо играли, и даже было момента четыре, которые могли реализовать. Это не удалось, но мы рады, что завоевали три очка, – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 16:24
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