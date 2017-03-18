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    Кечинов считает, что Самедов выйдет с хорошей мотивацией на матч с «Локомотивом»

    Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение относительно сегодняшнего противостояния красно-белых с «Локомотивом» в рамках 20-го тура РФПЛ.

    «Игры между «Спартаком» и «Локомотивом» всегда упорные и бескомпромиссные. Зная Юрия Семина, могу сказать, что у игроков «Локомотива» будет сумасшедший настрой. Кроме того, у них появился Ари. Это футболист очень приличного уровня, который может доставить проблемы любой команде, а «Спартак» он любит особенно. Так что красно-белым будет очень тяжело. С другой стороны, есть Самедов, который, как мы знаем, не хотел уходить из «Локомотива». Его мотивация тоже будет очень приличной.

    Точный счет в этом матче предсказать трудно, но что-то мне подсказывает, что итогом станет ничья», – сказал Кечинов.

    Поединок «Локомотив» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 12:47
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