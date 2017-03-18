Мата заявил, что в нынешнем сезоне победа в Лиге Европы является приоритетом «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил мнение, что победа в Лиге Европы является главной задачей команды в нынешнем сезоне. При этом испанец верит, что «красные дьяволы» еще покажут себя в АПЛ.

«Лига Европы давно стала очень важным турниром для нас. В нашей копилке может появиться новый трофей, который даст нам пропуск в Лигу чемпионов, поэтому нужно отнестись к этому со всей серьезностью.

Но я еще верю, что «Манчестер Юнайтед» пробьется в Лигу чемпионов через АПЛ. Мне кажется, мы еще способны провести много хороших игр и занять итоговое третье-четвертое место», – сказал Мата.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 49 очков. В 1/4 финала Лиги Европы соперником «МЮ» станет «Андерлехт».