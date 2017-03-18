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    Мата заявил, что в нынешнем сезоне победа в Лиге Европы является приоритетом «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил мнение, что победа в Лиге Европы является главной задачей команды в нынешнем сезоне. При этом испанец верит, что «красные дьяволы» еще покажут себя в АПЛ.

    «Лига Европы давно стала очень важным турниром для нас. В нашей копилке может появиться новый трофей, который даст нам пропуск в Лигу чемпионов, поэтому нужно отнестись к этому со всей серьезностью.

    Но я еще верю, что «Манчестер Юнайтед» пробьется в Лигу чемпионов через АПЛ. Мне кажется, мы еще способны провести много хороших игр и занять итоговое третье-четвертое место», – сказал Мата.

    На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 49 очков. В 1/4 финала Лиги Европы соперником «МЮ» станет «Андерлехт».

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.03.2017 10:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +571

      levon_man 19 марта 2017, 09:48

      Удачи МЮ.

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 19 марта 2017, 04:35

      МЮ уже пора что нибудь выиграть в европейских кубках!!!

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 18 марта 2017, 12:12

      Ну теперь одно из двух либо МЮ либо Лион!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 марта 2017, 11:07

      Как говорится,ИМХО...
      Т.е. оно бы лучше было пораньше с Андерлехтом
      рога ему помять (и за Зенит тоже),а уж потом в финале с нановым Муриньо столкнутся,в Кардиффе Жозе бы уж по поводу поляны не плакался,когда Ростов совершал круг почета:0)!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 18 марта 2017, 11:09

      Сорри ...не ,,нановым,, ,а с ,,банановым,, отцом-кормильцем)))

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