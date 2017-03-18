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    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ингольштадт» благодаря голу Обамеянга

    В стартовом матче 25-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» добилась домашней победы над «Ингольштадтом». На поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» четвертьфиналисты Лиги чемпионов обыграли одного из аутсайдеров первенства Германии с минимальным счетом. Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся на 14-й минуте.

    Таким образом, «Боруссия» сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице, теперь располагая 46 очками, «Ингольштадт» по-прежнему предпоследний с 19 очками.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Боруссия (Дортмунд) – Ингольштадт – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Обамеянг, 14.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 00:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      maks25@ 19 марта 2017, 21:52

      Обамеянг монстр. Он в отличной форме и думаю, Пьер потянет Дортмунд в полуфинал Лиги Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 18 марта 2017, 03:23

      Им еще в ЛЧ играть! Главное 3 очка взяли!!!

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 18 марта 2017, 03:10

      Победа малой кровью! Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 18 марта 2017, 01:18

      главное выигрыш

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 18 марта 2017, 01:07

      Силы экономят на ЛЧ, чтоб показать свой класс

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