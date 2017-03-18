Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ингольштадт» благодаря голу Обамеянга

В стартовом матче 25-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» добилась домашней победы над «Ингольштадтом». На поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» четвертьфиналисты Лиги чемпионов обыграли одного из аутсайдеров первенства Германии с минимальным счетом. Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся на 14-й минуте.

Таким образом, «Боруссия» сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице, теперь располагая 46 очками, «Ингольштадт» по-прежнему предпоследний с 19 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

Боруссия (Дортмунд) – Ингольштадт – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Обамеянг, 14.

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