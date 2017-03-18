Примера. «Алавес» с минимальным счетом переиграл «Реал Сосьедад»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Алавес» в родных стенах с минимальным счетом обыграл «Реал Сосьедал». Автором единственного гола стал нападающий хозяев Дейверсон, отличившийся в концовке первого тайма.

Благодаря этой победе «Алавес» набрал 40 очков и укрепился на десятом месте в турнирной таблице Примеры. Гости располагаются на шестой строчке, имея на своем счету 48 баллов.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Алавес – Реал Сосьедад – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дейверсон, 44.

Удаление: нет – Гранеро, 67.

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