Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Алавес» с минимальным счетом переиграл «Реал Сосьедад»

    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Алавес» в родных стенах с минимальным счетом обыграл «Реал Сосьедал». Автором единственного гола стал нападающий хозяев Дейверсон, отличившийся в концовке первого тайма.

    Благодаря этой победе «Алавес» набрал 40 очков и укрепился на десятом месте в турнирной таблице Примеры. Гости располагаются на шестой строчке, имея на своем счету 48 баллов.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Алавес – Реал Сосьедад – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дейверсон, 44.

    Удаление: нет – Гранеро, 67.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11