Кечинов: «Каррера не ноет о судействе, поэтому фортуна на его стороне»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера делает правильно, не жалуясь на работу судей. Отметим, что за 19 туров красно-белые ни разу не били пенальти в ворота соперника.

– Вас беспокоят ноль пробитых пенальти «Спартака» к 20-му туру?

– Стараюсь тему судейства не поднимать, а делать акцент на игре команды. Поэтому абсолютно не слежу за работой судей.

– Похоже, то же самое делает Каррера – он к нынешнему моменту ни разу не говорил о судействе.

– И правильно делает. Поэтому и фортуна пока на его стороне. А если постоянно ныть, что судья плохой и прочее… Арбитр ведь может ошибиться как в одну, так и в другую сторону. Но если ты играешь сильнее всех, то это и даст в первую очередь результат. Поэтому не надо ни на кого ссылаться, а искать и хорошее, и плохое только в собственной игре. И делать выводы.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.