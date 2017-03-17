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  • Кечинов: «Каррера не ноет о судействе, поэтому фортуна на его стороне»

Кечинов: «Каррера не ноет о судействе, поэтому фортуна на его стороне»

17 марта 2017, 16:02
21

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера делает правильно, не жалуясь на работу судей. Отметим, что за 19 туров красно-белые ни разу не били пенальти в ворота соперника.

– Вас беспокоят ноль пробитых пенальти «Спартака» к 20-му туру?

– Стараюсь тему судейства не поднимать, а делать акцент на игре команды. Поэтому абсолютно не слежу за работой судей.

– Похоже, то же самое делает Каррера – он к нынешнему моменту ни разу не говорил о судействе.

– И правильно делает. Поэтому и фортуна пока на его стороне. А если постоянно ныть, что судья плохой и прочее… Арбитр ведь может ошибиться как в одну, так и в другую сторону. Но если ты играешь сильнее всех, то это и даст в первую очередь результат. Поэтому не надо ни на кого ссылаться, а искать и хорошее, и плохое только в собственной игре. И делать выводы.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кечинов Валерий Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Мары
1489755995
Будулаю и его своре физкульт привет.
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Тони Монтана
1489756041
ну сейчас бомжи набегут ныть))
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RedGreenHooligan
1489756201
Полностью согласен... от Карреры пожалуй от единственного не слышно о судейтсве.. и правильно! во всех топ чемпионатах так же дофига ошибок и там не ноют! а у нас взяли привычку... не назначил судья пенальти и ему 3 месяца будут это припоминать
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Shaitan.
1489756279
Ну раз вы не ноете, то мы будем. Кому-то же надо)
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Krics
1489756296
Каррера - Мужик, Бадулай - Девчонка.
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OldenVad
1489756791
Золотые слова!
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panmon
1489756952
Все ноют, а он не ноет... значит понятно в чью пользу судейство
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Kollljan
1489761485
Значит защитники соперников корректно играли против Спартака в своих штрафных. Только и всего.
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zico2205
1489762565
Почему то все время ноет Глушаков...Или на него повлияли Дзюба с Кокошей ???
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zagrizlik
1489763312
матч с зенитом напомнить?
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