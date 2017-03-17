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    Кечинов: «Каррера не ноет о судействе, поэтому фортуна на его стороне»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера делает правильно, не жалуясь на работу судей. Отметим, что за 19 туров красно-белые ни разу не били пенальти в ворота соперника.

    – Вас беспокоят ноль пробитых пенальти «Спартака» к 20-му туру?

    – Стараюсь тему судейства не поднимать, а делать акцент на игре команды. Поэтому абсолютно не слежу за работой судей.

    – Похоже, то же самое делает Каррера – он к нынешнему моменту ни разу не говорил о судействе.

    – И правильно делает. Поэтому и фортуна пока на его стороне. А если постоянно ныть, что судья плохой и прочее… Арбитр ведь может ошибиться как в одну, так и в другую сторону. Но если ты играешь сильнее всех, то это и даст в первую очередь результат. Поэтому не надо ни на кого ссылаться, а искать и хорошее, и плохое только в собственной игре. И делать выводы.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.03.2017 16:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 марта 2017, 19:41

      Каррера правильно делает, что не говорит о судействе. Это должны делать руководители клубов, потому что они многое теряют из-за судейских ошибок. Судья раз "ошибся", два и..... Ростов не стал Чемпионом! Ещё раз "ошибся" и ..... одна команда не попала в Лигу Чемпионов, а другая - в Лигу Европы. Финансы потерял клуб, болельщики потеряли зрелище. А что потерял этот конкретный судья?????

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 17 марта 2017, 18:08

      матч с зенитом напомнить?

      -2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > zagrizlik 17 марта 2017, 19:37

      Напоминай! Каррера и тогда не жаловался!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 марта 2017, 17:56

      Почему то все время ноет Глушаков...Или на него повлияли Дзюба с Кокошей ???

      -3
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 17 марта 2017, 17:38

      Значит защитники соперников корректно играли против Спартака в своих штрафных. Только и всего.

      -2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 17 марта 2017, 16:52

      Так Спартак на первом месте. Чего ему ныть? Вот были бы в догоняющих, тогда можно.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 марта 2017, 16:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все ноют, а он не ноет... значит понятно в чью пользу судейство

      -4
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 17 марта 2017, 16:19

      Золотые слова!

      2
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      Рейтинг: +892

      Krics 17 марта 2017, 16:11

      Каррера - Мужик, Бадулай - Девчонка.

      4
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 17 марта 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну раз вы не ноете, то мы будем. Кому-то же надо)

      -4
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Shaitan. 17 марта 2017, 16:20

      Кто то должен, это точно ))))

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 17 марта 2017, 16:10

      Полностью согласен... от Карреры пожалуй от единственного не слышно о судейтсве.. и правильно! во всех топ чемпионатах так же дофига ошибок и там не ноют! а у нас взяли привычку... не назначил судья пенальти и ему 3 месяца будут это припоминать

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