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    Черевченко: «Балтика» – это вызов для меня как тренера»

    Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признался, что плачевное место в турнирной таблице первенства ФНЛ никак не сказалось на его решении возглавить калининградскую команду.

    – Многие до сих пор гадают, какое лихо понесло вас в «Балтику», прочно стоящую в ФНЛ на вылет. Не боитесь испортить репутацию?

    – Нет. Зачем бы я тогда стал принимать такое решение? Мы пообщались с генеральным директором. Занимала бы «Балтика» пятое место или десятое – без разницы. Это вызов для меня как тренера. Хотя, что за ситуация, все понимают. Никто никому гарантий не давал. Я и на встрече с болельщиками сказал: что сможем, то сделаем. Многое, конечно, было упущено в первой части сезона.

    – Признайтесь, без участия Ольги Смородской ваше назначение не обошлось?

    – С ней у меня по этому поводу разговоров не было. Вообще никаких.

    – Как удалось за такие короткий сроки провести столь ударную селекцию?

    – Мы набрали ребят, которых смогли. Вот пишут: «Балтика» взяла двух футболистов из «Ростова». А им – 19 и 20 лет. Из поигравших в РФПЛ – Шешуков и Концедалов. Кто еще? Кухарчук? Да, но он пришел из «Енисея», тоже из ФНЛ. Если брать средний возраст, то надо заметить, что у нас достаточно молодая команда.

    – Александр Шешуков наверняка ваш протеже. Сложно было заманить его на ваши условия?

    – Насчет условий не знаю. Да, я ему звонил. Но он добро дал не сразу, взяв время на размышление.

    – Почему Шешуков не играет?

    – Травма. Еще недели две Александр пропустит.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.03.2017 10:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +675

      kagorich 19 марта 2017, 07:14

      По первым играм уже появилась надежда на хороший результат по итогам сезона.

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      Рейтинг: +86

      Вервольф 17 марта 2017, 12:38

      Испортить репутацию в "Балтике" Игорю не грозит, как мне кажется. Турнирное положение у команды архисложное, поэтому если и вылетят, то вполне ожидаемо, вряд ли кто-то будет винить тренера. Ну а если выберутся - это однозначно подвиг.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 марта 2017, 10:52

      Будем надеется,что Черевченко поможет Балтике подняться со дна таблицы и достойно представлять город в ФНЛ !

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