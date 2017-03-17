Черевченко: «Балтика» – это вызов для меня как тренера»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признался, что плачевное место в турнирной таблице первенства ФНЛ никак не сказалось на его решении возглавить калининградскую команду.

– Многие до сих пор гадают, какое лихо понесло вас в «Балтику», прочно стоящую в ФНЛ на вылет. Не боитесь испортить репутацию?

– Нет. Зачем бы я тогда стал принимать такое решение? Мы пообщались с генеральным директором. Занимала бы «Балтика» пятое место или десятое – без разницы. Это вызов для меня как тренера. Хотя, что за ситуация, все понимают. Никто никому гарантий не давал. Я и на встрече с болельщиками сказал: что сможем, то сделаем. Многое, конечно, было упущено в первой части сезона.

– Признайтесь, без участия Ольги Смородской ваше назначение не обошлось?

– С ней у меня по этому поводу разговоров не было. Вообще никаких.

– Как удалось за такие короткий сроки провести столь ударную селекцию?

– Мы набрали ребят, которых смогли. Вот пишут: «Балтика» взяла двух футболистов из «Ростова». А им – 19 и 20 лет. Из поигравших в РФПЛ – Шешуков и Концедалов. Кто еще? Кухарчук? Да, но он пришел из «Енисея», тоже из ФНЛ. Если брать средний возраст, то надо заметить, что у нас достаточно молодая команда.

– Александр Шешуков наверняка ваш протеже. Сложно было заманить его на ваши условия?

– Насчет условий не знаю. Да, я ему звонил. Но он добро дал не сразу, взяв время на размышление.

– Почему Шешуков не играет?

– Травма. Еще недели две Александр пропустит.