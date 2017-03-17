Три наряда полиции участвовали в ссоре Траоре с подругой

Нападающий «Спортинга» Ласина Траоре, известный в России по выступлению за ЦСКА, «Кубань» и «Анжи», оказался в центре скандала. В ходе ссоры со своей подругой после тренировки у себя дома, соседи футболиста были вынуждены вызвать полицию. В результате этого к дому Траоре приехали три наряда полиции. Спор между игроком и его подругой завершился тем, что она уехала в гостиницу.

Спортивный директор «Спортинга» Нико Родригес вынужден был прибыть к месту происшествия, чтобы уладить все вопросы с полицией. Это связано в том числе с тем, что Траоре плохо знает испанский язык. Известно, что футболист подозревается в гендерном насилии, однако представители «Спортинга» утверждают, что спор разгорелся по финансовым причинам.

Напомним, что в «Спортинге» Траоре выступает на правах аренды, а все права на него принадлежат «Монако».