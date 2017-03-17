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    Три наряда полиции участвовали в ссоре Траоре с подругой

    Нападающий «Спортинга» Ласина Траоре, известный в России по выступлению за ЦСКА, «Кубань» и «Анжи», оказался в центре скандала. В ходе ссоры со своей подругой после тренировки у себя дома, соседи футболиста были вынуждены вызвать полицию. В результате этого к дому Траоре приехали три наряда полиции. Спор между игроком и его подругой завершился тем, что она уехала в гостиницу.

    Спортивный директор «Спортинга» Нико Родригес вынужден был прибыть к месту происшествия, чтобы уладить все вопросы с полицией. Это связано в том числе с тем, что Траоре плохо знает испанский язык. Известно, что футболист подозревается в гендерном насилии, однако представители «Спортинга» утверждают, что спор разгорелся по финансовым причинам.

    Напомним, что в «Спортинге» Траоре выступает на правах аренды, а все права на него принадлежат «Монако».

    Источник: Marca

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    17.03.2017 08:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 марта 2017, 11:36

      вовремя его сплавили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 марта 2017, 14:30

      Долбаный стыд! Полено ещё и нихера не может сам разрулить, а только как истинный слабак на женщинах отыгрываться за свои неудачи, мудак...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 марта 2017, 12:00

      у меня дома за стеной каждый день соседи орут, что мне тоже пентов вызывать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 17 марта 2017, 11:38

      вовсе скурвился двухметровый. а бабы очень любят бапки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 17 марта 2017, 11:10

      подозревается в гендерном насилии? DD
      ор, вь#бал телке потому что она телка?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 17 марта 2017, 10:38

      Три наряда разнимали одного большого Траоре)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 марта 2017, 10:34

      Редакторы молодцы, заголовок вообще порадовал...)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 17 марта 2017, 10:09

      обезьяна есть обезъяна, что сказать ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 марта 2017, 09:06

      Подруга -Селюк?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 марта 2017, 09:04

      Зажал деньги для подруги, за то и получил.

      0
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