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Три наряда полиции участвовали в ссоре Траоре с подругой

17 марта 2017, 08:29
10

Нападающий «Спортинга» Ласина Траоре, известный в России по выступлению за ЦСКА, «Кубань» и «Анжи», оказался в центре скандала. В ходе ссоры со своей подругой после тренировки у себя дома, соседи футболиста были вынуждены вызвать полицию. В результате этого к дому Траоре приехали три наряда полиции. Спор между игроком и его подругой завершился тем, что она уехала в гостиницу.

Спортивный директор «Спортинга» Нико Родригес вынужден был прибыть к месту происшествия, чтобы уладить все вопросы с полицией. Это связано в том числе с тем, что Траоре плохо знает испанский язык. Известно, что футболист подозревается в гендерном насилии, однако представители «Спортинга» утверждают, что спор разгорелся по финансовым причинам.

Напомним, что в «Спортинге» Траоре выступает на правах аренды, а все права на него принадлежат «Монако».

Источник: Marca
Испания. Примера Спортинг Траоре Ласина
Комментарии (10)
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КЭТиК
1489730640
Зажал деньги для подруги, за то и получил.
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Asbjorn
1489730814
Подруга -Селюк?
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pegas1276
1489734547
обезьяна есть обезъяна, что сказать ...
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ProstoPolzovatel
1489736072
Редакторы молодцы, заголовок вообще порадовал...)))
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Gr1goRush
1489736311
Три наряда разнимали одного большого Траоре)
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Raxor
1489738201
подозревается в гендерном насилии? DD ор, вь#бал телке потому что она телка?
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Pablo Aimar
1489739918
вовсе скурвился двухметровый. а бабы очень любят бапки.
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Ubuntu
1489741237
у меня дома за стеной каждый день соседи орут, что мне тоже пентов вызывать?
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ivanthebest
1489750200
Долбаный стыд! Полено ещё и нихера не может сам разрулить, а только как истинный слабак на женщинах отыгрываться за свои неудачи, мудак...
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84aivengo
1489826172
вовремя его сплавили...
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