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    Симеоне: «Выход в четвертьфинал – важное событие для «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не скрывал своего удовольствия после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч был повержен немецкий «Байер».

    «Я всем доволен. Хочу поздравить своих подопечных. Многое изменилось за последние четыре года, но игроки по-прежнему выкладываются на поле по максимуму. Мы сделали еще один важный шаг вперед. Мы всегда хотим прибавлять и двигаться вперед. Лига чемпионов – это особый турнир. Выход в четвертьфинал – важное событие для клуба.

    Облак? Он играл потрясающе, но и у голкипер гостей сделал два великолепных сейвов в первом тайме. Лено – это тоже великий вратарь», – сказал Симеоне.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: УЕФА

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    16.03.2017 06:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 марта 2017, 11:39

      Главное, чтобы стадия 1/4 стала последней для вас. Тошно смотреть на ваш антифутбол! А все остальные команды 1/4 финала - интересные и зрелищные команды, удачи им всем, кроме атлетико

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 16 марта 2017, 10:02

      Желаю победы Диего в этой лиге. Только ему. Он единственный, кто ее заслужил.

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