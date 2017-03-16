Симеоне: «Выход в четвертьфинал – важное событие для «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не скрывал своего удовольствия после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч был повержен немецкий «Байер».

«Я всем доволен. Хочу поздравить своих подопечных. Многое изменилось за последние четыре года, но игроки по-прежнему выкладываются на поле по максимуму. Мы сделали еще один важный шаг вперед. Мы всегда хотим прибавлять и двигаться вперед. Лига чемпионов – это особый турнир. Выход в четвертьфинал – важное событие для клуба.

Облак? Он играл потрясающе, но и у голкипер гостей сделал два великолепных сейвов в первом тайме. Лено – это тоже великий вратарь», – сказал Симеоне.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

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