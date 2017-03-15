Уткин: «Меня разочаровало назначение Луческу в «Зенит»

Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации, происходящей в «Зените». По мнению Уткина, у главного тренера команды Мирчи Луческу могло сложится недопонимание с рядом футболистов.

«Когда такая команда как «Зенит» испытывает проблемы, то появляется дым. Утверждается, что между Луческу и некоторыми игроками появилось недопонимание. Я без особых эмоций отнесся к назначению румынского специалиста на пост наставника «Зенита». Меня как обывателя разочаровало его назначение. Разочарование было, что не привезли из Европы, к примеру, Руди Гарсию. Но Луческу хорошо знает трансферный рынок. Был куплен тот же Жулиано«, – сказал Уткин.

«Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков.