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    Уткин: «Меня разочаровало назначение Луческу в «Зенит»

    Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации, происходящей в «Зените». По мнению Уткина, у главного тренера команды Мирчи Луческу могло сложится недопонимание с рядом футболистов.

    «Когда такая команда как «Зенит» испытывает проблемы, то появляется дым. Утверждается, что между Луческу и некоторыми игроками появилось недопонимание. Я без особых эмоций отнесся к назначению румынского специалиста на пост наставника «Зенита». Меня как обывателя разочаровало его назначение. Разочарование было, что не привезли из Европы, к примеру, Руди Гарсию. Но Луческу хорошо знает трансферный рынок. Был куплен тот же Жулиано«, – сказал Уткин.

    «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков.

    Источник: Спорт FM

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    15.03.2017 19:21
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +222

      Зэб 16 марта 2017, 16:00

      Вася я раньше с удовольствием слушал твои репортажи.Но с некоторых пор ты разочаровал многих.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 12:21

      Ты тоже многих разочаровал - кому кому а тебе лучше не высовываться

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 марта 2017, 09:28

      А уж как оно должно разочаровать Зенит - не то слово. Ну, нам оно только на пользу. Мирча, верим!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 марта 2017, 07:59

      Ребята, а сколько в Зените питерцев?

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > bolela_16 16 марта 2017, 09:28

      А какая разница?

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 16 марта 2017, 06:44

      После червя, вторая лярва- это уткин

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 марта 2017, 00:56

      Мужики, вам не приходило в голову что Луческу это не главная проблема, по моему состав нужно менять на 80%

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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Zubo 16 марта 2017, 05:29

      Да уж, что верно то верно, этому составу всё равно кто будет тренировать, ничего не светит

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Zubo 16 марта 2017, 09:36

      Про 80% - ерунда. Только "вчера" бомжи были командой "как минимум с 2-мя составами уровня РФПЛ", а сегодня уже 80% - шлак? Хрень собачья. Просто Цыган тренировать толком не умеет - выгорело у него в Шахтере с бразилами, которые играли сами по себе - как пойдет. Прогонялись они через состав пачками, находились удачные сочетания. А тут - Дзюба с Кокориным. Их сочетай - не сочетай... Пока Халк ещё был, он мог в Дзюбу попасть с правильного угла, чтобы рикошетило в сторону ворот. А теперь тупо некому.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > momwig_ 16 марта 2017, 17:42

      Ты сам подтвердил то что я сказал Дзюбу с Кокориным сочетай не сочетай, а без Халка они никуда, Значит нужно менять обоих и эрнани с жулиано , вот тебе 50% добавь нету который верный гол из ворот выбил и ивановича от которого толка нет , я тебе еще человек пять могу назвать с которыми никакой тренер ничего не добьется

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 21:11

      А кого интересует твое разочарование?

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 марта 2017, 20:32

      Семак наберётся опыта в Уфе и летом сменит Луческу.

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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 20:29

      меня разочаровывает сам уткин

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 марта 2017, 20:07

      Меня разочаровало рождение уткина

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