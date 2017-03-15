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Уткин: «Меня разочаровало назначение Луческу в «Зенит»

15 марта 2017, 19:21
26

Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации, происходящей в «Зените». По мнению Уткина, у главного тренера команды Мирчи Луческу могло сложится недопонимание с рядом футболистов.

«Когда такая команда как «Зенит» испытывает проблемы, то появляется дым. Утверждается, что между Луческу и некоторыми игроками появилось недопонимание. Я без особых эмоций отнесся к назначению румынского специалиста на пост наставника «Зенита». Меня как обывателя разочаровало его назначение. Разочарование было, что не привезли из Европы, к примеру, Руди Гарсию. Но Луческу хорошо знает трансферный рынок. Был куплен тот же Жулиано«, – сказал Уткин.

«Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано Луческу Мирча Гарсия Руди Уткин Василий
Комментарии (26)
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B.G.
1489595402
а болелы зенита прыгали от счастья до 7 неба при назначении луческо
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Мары
1489597167
Ну он не девушка чтобы очаровывать. Он просто цыган.
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bumer_moscow
1489597642
Меня разочаровало рождение уткина
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CyPOBbIiXaH
1489598942
меня разочаровывает сам уткин
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Serjoga
1489601493
А кого интересует твое разочарование?
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Zubo
1489615019
Мужики, вам не приходило в голову что Луческу это не главная проблема, по моему состав нужно менять на 80%
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bolela_16
1489640386
Ребята, а сколько в Зените питерцев?
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momwig_
1489645701
А уж как оно должно разочаровать Зенит - не то слово. Ну, нам оно только на пользу. Мирча, верим!
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ijgjr
1489656092
Ты тоже многих разочаровал - кому кому а тебе лучше не высовываться
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Зэб
1489669218
Вася я раньше с удовольствием слушал твои репортажи.Но с некоторых пор ты разочаровал многих.
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