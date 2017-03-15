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  • Созин: «Уверен, «Спартак» не пожалеет денег на ЛЧ и пригласит звезд уровня Халка»

Созин: «Уверен, «Спартак» не пожалеет денег на ЛЧ и пригласит звезд уровня Халка»

15 марта 2017, 13:14
37

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ будут представлять три команды в Лиге чемпионов.

Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА.

«Три команды в Лиге чемпионов – это ужесточение борьбы в чемпионате России. Теперь клубы будут драться не за медали, а за попадание в главный еврокубок. Плюс четвертое и пятое места дадут возможность выступить в Лиге Европы. Конкуренция в первенстве страны очень сильно повысится. За первые пять мест будет реальная борьба среди восьми команд, плюс, чтобы не занять последние четыре места в чемпионате, будут сражаться минимум пять команд. Получается 13 команд, которые будут играть каждый матч как последний. Проходных матчей почти не останется.

Будут ли три команды конкурентоспособными, мы узнаем, только когда увидим их в Лиге чемпионов. Разве мы думали, что «Ростов» отберется в весеннюю часть, когда увидели его группу? Но ростовчане своей готовностью и настроем заставили нас всех гордиться ими. Я с удовольствием посмотрел на «Амкар» в недавней игре с «Зенитом». Интересно будет увидеть его в еврокубках. Когда молодежка ЦСКА играла в Лиге чемпионов против «Бенфики», то было заметно, что игроки там просто на голову выше армейцев. Несмотря на это, мы обошли Португалию, этим стоит гордиться.

Что касается «Спартака» в Лиге чемпионов. Я бы хотел вспомнить, как «Спартак» одержал шесть побед на групповой стадии, снова хочется это увидеть. Будет очень приятно, если команда Массимо Карреры сможет повторить достижение 1995 года. «Спартак» очень голоден до трофеев. Команда находится в сантиметре от чемпионства. Уверен, что на Лигу чемпионов руководство не пожалеет денег и это будут звезды европейского уровня вроде Халка», — сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Амкар-Пермь Ростов Халк
Комментарии (37)
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Berdchanin
1489573498
по 0,5 зарабатывают каждый год, а тут из группы лч выйдут будто. Им бы все 6 не проиграть
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oyabun
1489575114
Никогда Спартак не покупал и не будет покупать звезд уровня Халка. Как это не горько признавать. Потому что красно-белых не финансирует гос.компания уровня Газпрома, которой государственных денег не жалко, не свои же. Один раз купили, помню Кавенаги кажется за 25 млн и то совсем не уровень Халка оказался.
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Мары
1489577377
Ну во первых давайте сначала выиграем чемпионат. Во вторых Спартак ни когда не купит игроков уровня Халка. Мы не Зенит. Бизнес у нас частный и пилить не приучен. В третьих Спартак всегда был силён именно командной игрой.Вот в этом направлении усиления точно будут.Можно не сомневаться.
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shinnik
1489579134
Спалился чиновник. Не,ну вы посмотрите!,эта сВинья ещё и об этичности глаголет...
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la verdad
1489579459
Давно не читал такого бреда...
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vgarakh
1489580413
Обошли Португалию, но не Францию.
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ГенГриг
1489581177
Почти все что сказано Созином , все не туда. Ну во первых мы обогнали не лягушатников ,а португезов. Второе. не всегда количество есть качество. Что касается нашего футбола ,то я вижу один путь развития и усиления . Нужна кардинальная реформа ,которая и даст успех причем за короткое время. 1. Сократить количество клубов в премьер лиге и фнл до 12. (играть 4 круга)два полных .это 22 тура. и два разделеных на две шестерки.еще 10 туров. всего 32. сейчас 30. почти также. Поверьте тогда в туре будет не 2-3 игры из 8 из разряда супер,а как минимум 4-5 из 6. количество проходных и мало интересных уменьшиться на 80 процентов. и особенно это поможет в фнл. 2. ужесточить легов до трех. деньги надо тратить не на готовых легионеров(капризных временьщиков) а на свои школы. Вот и все. всем удачи!
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killerman77
1489584458
прочитал заголовок и дальше не стал оскорблять свой мозг словесной диареей этой просрамтачки.
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ribavadim
1489590940
В 1995-96 при стопроцентном результате в группе лиги чемпионов никакого Халка я в Спартаке не видел.... Может быть лучше не пожалеть денег и времени на свои футбольные школы.Португальцы не жалеют и к ним всегда очередь за молодыми Халками.
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Freux
1489593741
Не считаю Халка звездой,звезды играют в приличных чемпионатах,а не в колхозе☺
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