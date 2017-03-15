Созин: «Уверен, «Спартак» не пожалеет денег на ЛЧ и пригласит звезд уровня Халка»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ будут представлять три команды в Лиге чемпионов.

Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА.

«Три команды в Лиге чемпионов – это ужесточение борьбы в чемпионате России. Теперь клубы будут драться не за медали, а за попадание в главный еврокубок. Плюс четвертое и пятое места дадут возможность выступить в Лиге Европы. Конкуренция в первенстве страны очень сильно повысится. За первые пять мест будет реальная борьба среди восьми команд, плюс, чтобы не занять последние четыре места в чемпионате, будут сражаться минимум пять команд. Получается 13 команд, которые будут играть каждый матч как последний. Проходных матчей почти не останется.

Будут ли три команды конкурентоспособными, мы узнаем, только когда увидим их в Лиге чемпионов. Разве мы думали, что «Ростов» отберется в весеннюю часть, когда увидели его группу? Но ростовчане своей готовностью и настроем заставили нас всех гордиться ими. Я с удовольствием посмотрел на «Амкар» в недавней игре с «Зенитом». Интересно будет увидеть его в еврокубках. Когда молодежка ЦСКА играла в Лиге чемпионов против «Бенфики», то было заметно, что игроки там просто на голову выше армейцев. Несмотря на это, мы обошли Португалию, этим стоит гордиться.

Что касается «Спартака» в Лиге чемпионов. Я бы хотел вспомнить, как «Спартак» одержал шесть побед на групповой стадии, снова хочется это увидеть. Будет очень приятно, если команда Массимо Карреры сможет повторить достижение 1995 года. «Спартак» очень голоден до трофеев. Команда находится в сантиметре от чемпионства. Уверен, что на Лигу чемпионов руководство не пожалеет денег и это будут звезды европейского уровня вроде Халка», — сказал Созин.