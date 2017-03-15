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    Созин: «Уверен, «Спартак» не пожалеет денег на ЛЧ и пригласит звезд уровня Халка»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ будут представлять три команды в Лиге чемпионов.

    Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА.

    «Три команды в Лиге чемпионов – это ужесточение борьбы в чемпионате России. Теперь клубы будут драться не за медали, а за попадание в главный еврокубок. Плюс четвертое и пятое места дадут возможность выступить в Лиге Европы. Конкуренция в первенстве страны очень сильно повысится. За первые пять мест будет реальная борьба среди восьми команд, плюс, чтобы не занять последние четыре места в чемпионате, будут сражаться минимум пять команд. Получается 13 команд, которые будут играть каждый матч как последний. Проходных матчей почти не останется.

    Будут ли три команды конкурентоспособными, мы узнаем, только когда увидим их в Лиге чемпионов. Разве мы думали, что «Ростов» отберется в весеннюю часть, когда увидели его группу? Но ростовчане своей готовностью и настроем заставили нас всех гордиться ими. Я с удовольствием посмотрел на «Амкар» в недавней игре с «Зенитом». Интересно будет увидеть его в еврокубках. Когда молодежка ЦСКА играла в Лиге чемпионов против «Бенфики», то было заметно, что игроки там просто на голову выше армейцев. Несмотря на это, мы обошли Португалию, этим стоит гордиться.

    Что касается «Спартака» в Лиге чемпионов. Я бы хотел вспомнить, как «Спартак» одержал шесть побед на групповой стадии, снова хочется это увидеть. Будет очень приятно, если команда Массимо Карреры сможет повторить достижение 1995 года. «Спартак» очень голоден до трофеев. Команда находится в сантиметре от чемпионства. Уверен, что на Лигу чемпионов руководство не пожалеет денег и это будут звезды европейского уровня вроде Халка», — сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 13:14
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +10

      evgenij63 16 марта 2017, 06:35

      спартак будет в последней корзине при жеребьёвке

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano > evgenij63 16 марта 2017, 06:45

      Чемпионы своих стран на первой корзине нынче.

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 15 марта 2017, 19:02

      Не считаю Халка звездой,звезды играют в приличных чемпионатах,а не в колхозе☺

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 15 марта 2017, 18:58

      Фантазер ты, Созин.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 марта 2017, 18:27

      Лимит отмените, тогда и конкуренция станет ещё лучше...

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 марта 2017, 18:15

      В 1995-96 при стопроцентном результате в группе лиги чемпионов никакого Халка я в Спартаке не видел.... Может быть лучше не пожалеть денег и времени на свои футбольные школы.Португальцы не жалеют и к ним всегда очередь за молодыми Халками.

      2
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      Рейтинг: +319

      Beim > ribavadim 15 марта 2017, 19:38

      Да школы то есть у наших грандов

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 15 марта 2017, 17:52

      Раньше Звёзды, чтобы заработать сразу и много, ехали в Катар, Эмираты или в Саудовскую Аравию. Потом их перебила Россия с такими же футбольными зарплатами, но более приемлемым климатом. Теперь Россию перебил Китай. Если мы предложим условному "Халку" немыслимую личную зарплату например в 10 млн./год после вычета налогов (цифры просто с потолка - лень голову мучать), то китайцы предложат 50. И никому их не перебить. И куда поедет этот условный "Халк" на заработки? Тем более, что в Китае стакими деньгами жить очень даже хорошо. Разумеется речь о Шанхае, Пекине и пр. "образцовых коммунистических городах", а не о всей остальной, действительно коммунистической нищей стране, где люди живут в картонных коробках и умирают от голода.

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 15 марта 2017, 16:27

      прочитал заголовок и дальше не стал оскорблять свой мозг словесной диареей этой просрамтачки.

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 15 марта 2017, 15:32

      Почти все что сказано Созином , все не туда. Ну во первых мы обогнали не лягушатников ,а португезов. Второе. не всегда количество есть качество. Что касается нашего футбола ,то я вижу один путь развития и усиления . Нужна кардинальная реформа ,которая и даст успех причем за короткое время. 1. Сократить количество клубов в премьер лиге и фнл до 12. (играть 4 круга)два полных .это 22 тура. и два разделеных на две шестерки.еще 10 туров. всего 32. сейчас 30. почти также. Поверьте тогда в туре будет не 2-3 игры из 8 из разряда супер,а как минимум 4-5 из 6. количество проходных и мало интересных уменьшиться на 80 процентов. и особенно это поможет в фнл. 2. ужесточить легов до трех. деньги надо тратить не на готовых легионеров(капризных временьщиков) а на свои школы. Вот и все. всем удачи!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > ГенГриг 15 марта 2017, 16:25

      Да чё уж там, проводите чемпионат для Москвы и Питера,
      Их давно не интересует остальная российская шушера

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2017, 15:20

      Обошли Португалию, но не Францию.

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      Рейтинг: +2336

      den161 15 марта 2017, 15:06

      то симонян, теперь этот хуй хуйню несет.... они там в рфс грибов объелись чтоли... какая франция??? мнение он высказал,.. это уже факт что 3команды... дэбилы мля

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