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  • Нигматуллин: «Три команды в ЛЧ усилят конкуренцию в чемпионате России»

Нигматуллин: «Три команды в ЛЧ усилят конкуренцию в чемпионате России»

15 марта 2017, 12:24
8

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что в сезоне-2018/19 три команды из РФПЛ смогут принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА.

«Теперь за первые три места в чемпионате России будет отчаянная борьба. Три команды в Лиге чемпионов усилят конкуренцию в нашем чемпионате. Интрига вырастет, а значит и интерес к турниру у зрителя увеличится. Во всех отношениях Россия выигрывает от еще одной команды в ЛЧ. Болеть за три клуба всегда приятно.

Судя по выступлению наших клубов в Лиге Европы, наши команды готовы к Лиге чемпионов. Весной сразу три команды выступали в ЛЕ, и только «Зенит» не нашел в себе мотивацию выступить в этом турнире. Краха в Лиге чемпионов точно не будет», — сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (8)
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84aivengo
1489570239
все это отлично... но не забывайте.есть еще ложка дегтя ....в случае вылета клубов очки делятся на количество участников.... неважно сколько клубов останется,набранное поделится на 6 ...
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panmon
1489570695
Меньше шансов далеко пройти в ЛЕ. И сейчас то не борьба за чемпионство а переливание бабла, а будет еще хуже...
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ijgjr
1489570964
ничего это в принципе не дает нашему футболу - правда болелам прибавится на один матч больше и всего делов -по мне одна - но продвигалась как можно дальше хотябы до финала
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AlexeyTishkin
1489571960
Португалию же вроде обошли, разве нет?
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Freaky
1489579046
Обошли Португалию, до Франции еще далековато. По теме: несколько лет назад у нас уже было три клуба в Лиге Чемпионов и это ни как не повлияло на конкуренцию внутри чемпионата, а в евро кубках наоборот стало только хуже, так как из-за увеличения количества команд очки набирать стало гораздо сложнее и шестое место было быстро потеряно.
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Вервольф
1489649978
Болеть за три клуба в одном турнире? Месье знает толк в извращениях.
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