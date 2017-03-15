Нигматуллин: «Три команды в ЛЧ усилят конкуренцию в чемпионате России»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что в сезоне-2018/19 три команды из РФПЛ смогут принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА.

«Теперь за первые три места в чемпионате России будет отчаянная борьба. Три команды в Лиге чемпионов усилят конкуренцию в нашем чемпионате. Интрига вырастет, а значит и интерес к турниру у зрителя увеличится. Во всех отношениях Россия выигрывает от еще одной команды в ЛЧ. Болеть за три клуба всегда приятно.

Судя по выступлению наших клубов в Лиге Европы, наши команды готовы к Лиге чемпионов. Весной сразу три команды выступали в ЛЕ, и только «Зенит» не нашел в себе мотивацию выступить в этом турнире. Краха в Лиге чемпионов точно не будет», — сказал Нигматуллин.