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    Нигматуллин: «Три команды в ЛЧ усилят конкуренцию в чемпионате России»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что в сезоне-2018/19 три команды из РФПЛ смогут принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА.

    «Теперь за первые три места в чемпионате России будет отчаянная борьба. Три команды в Лиге чемпионов усилят конкуренцию в нашем чемпионате. Интрига вырастет, а значит и интерес к турниру у зрителя увеличится. Во всех отношениях Россия выигрывает от еще одной команды в ЛЧ. Болеть за три клуба всегда приятно.

    Судя по выступлению наших клубов в Лиге Европы, наши команды готовы к Лиге чемпионов. Весной сразу три команды выступали в ЛЕ, и только «Зенит» не нашел в себе мотивацию выступить в этом турнире. Краха в Лиге чемпионов точно не будет», — сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 12:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 16 марта 2017, 10:39

      Болеть за три клуба в одном турнире? Месье знает толк в извращениях.

      0
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      Рейтинг: +64

      Freaky 15 марта 2017, 14:57

      Обошли Португалию, до Франции еще далековато.
      По теме: несколько лет назад у нас уже было три клуба в Лиге Чемпионов и это ни как не повлияло на конкуренцию внутри чемпионата, а в евро кубках наоборот стало только хуже, так как из-за увеличения количества команд очки набирать стало гораздо сложнее и шестое место было быстро потеряно.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Freaky 15 марта 2017, 18:26

      ЦСКА же виноват! У всех сосал, и рейтинг упал

      2
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      Рейтинг: +32

      AlexeyTishkin 15 марта 2017, 12:59

      Португалию же вроде обошли, разве нет?

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 15 марта 2017, 12:42

      ничего это в принципе не дает нашему футболу - правда болелам прибавится на один матч больше и всего делов -по мне одна - но продвигалась как можно дальше хотябы до финала

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 марта 2017, 12:38

      Меньше шансов далеко пройти в ЛЕ.
      И сейчас то не борьба за чемпионство а переливание бабла, а будет еще хуже...

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 марта 2017, 12:30

      все это отлично... но не забывайте.есть еще ложка дегтя ....в случае вылета клубов очки делятся на количество участников.... неважно сколько клубов останется,набранное поделится на 6 ...

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > 84aivengo 15 марта 2017, 18:17

      в этом вся фишка.. посмотрим, как долго продержимся в 6-ке)

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