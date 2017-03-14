Месси опасается перехода Коутиньо в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси против того, чтобы хавбек «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо переходил в каталонский клуб.

Ранее форвард сине-гранатовых Неймар выразил желание видеть своего соотечественника в раздевалке на «Камп Ноу». Однако по слухам, лидер «блауграны» опасается, что с приходом 24-летнего бразильца будет нарушен их дуэт в нападении с Луисом Суаресом.

В текущем сезоне Коутиньо записал в свой актив семь голов и семь результативных передач в 26-ти встречах. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 40 миллионов евро.