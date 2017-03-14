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    Месси опасается перехода Коутиньо в «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси против того, чтобы хавбек «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо переходил в каталонский клуб.

    Ранее форвард сине-гранатовых Неймар выразил желание видеть своего соотечественника в раздевалке на «Камп Ноу». Однако по слухам, лидер «блауграны» опасается, что с приходом 24-летнего бразильца будет нарушен их дуэт в нападении с Луисом Суаресом.

    В текущем сезоне Коутиньо записал в свой актив семь голов и семь результативных передач в 26-ти встречах. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 40 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    14.03.2017 20:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 марта 2017, 12:37

      че за слухи как у бабушек на лавке

      0
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 17 марта 2017, 10:43

      мне не понять одного ,если приходишь в такой великий клуб каким является ЛИВЕРПУЛЬ, так выиграй здесь титул, а не беги сразу туда где и без тебя справятся.

      0
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      Рейтинг: +22

      Dankaz 16 марта 2017, 23:41

      НЕ его это клуб

      0
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      Рейтинг: +22

      Dankaz 16 марта 2017, 23:41

      Это будет большой ошибой для Коута.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 марта 2017, 11:56

      Хендерсон опасается перехода Месси в Ливерпуль.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 15 марта 2017, 08:23

      бред

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 марта 2017, 22:12

      Очко то не ЖЕЛЕЗНОЕ !!! ДА месся? ???

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 14 марта 2017, 22:12

      Гомеша и Дениса продавать лучше) Вот Иньесте Ракитичу дойстойную замену купить другое дело

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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 14 марта 2017, 21:42

      Надо брать на смену ракитичу и иньесте, как показывает практика Гомеш и Д. суарес не особо справились с этой ролью!

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      Рейтинг: +800

      forward33 14 марта 2017, 21:20

      Да не хрена Месси не боится, если коутиньо летом придёт просто будет сидеть на банке или опуститься ниже вместо Ракитича или Иньесты.

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