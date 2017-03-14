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    Джафар: «Думал, что русские люди очень суровые, агрессивные и огромные, как медведи»

    Новичок «Балтики» Абдул Джафар поделился впечатлениями от переезда в Калининград и первого матча в рамках ФНЛ. 18-летний нападающий из Буркина Фасо дебютировал во встрече со «Спартаком-Нальчик» 12 марта, счет в игре открыт не был.

    «Признаюсь, опасался за то, что меня здесь ждет. Думал, что русские люди очень суровые, агрессивные и огромные, как медведи. Но приехав в Калининград, я понял, что это абсолютно не так. Удивился доброжелательности болельщиков и простых горожан. Также чувствую поддержку от партнеров по команде. Русские люди растопили мое сердце – они очень добрые, отзывчивые и дружелюбные!

    Согласился на переход в «Балтику» по двум причинам: надо было набраться опыта во взрослом футболе, плюс – захотелось помочь команде в такой трудной турнирной ситуации. Болельщики, конечно, ждали от меня голов, ведь я – нападающий. Отличиться мне пока не удалось, но, считаю, сыграл полезно для команды и полностью отдавался игре. Уверен, в дальнейших матчах обязательно порадую поклонников «Балтики» голами!» – заверил новичок калининградской команды.

    Источник: ФК «Балтика»

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    14.03.2017 18:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 10:22

      Угу.А ещё они передвигаются по городам и сёлам в сопровождении медведя с балалайкой.Сзади за ними тащится парашют.Переводят кошек через дорогу и снимают бабушек с деревьев.

      -2
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 14 марта 2017, 21:07

      Ты еще узнаешь этих товарищей

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 14 марта 2017, 20:32

      ахахах, это тот самый ДЖАФАР !?

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > proekt 14 марта 2017, 20:46

      Да, чувак, это тот самый Джафар из Аладдина )

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 марта 2017, 19:00

      А я думал люди в Буркина-Фасо все чёрные, улыбчивые и никогда не видели снег, оказалось это не так..

      Я встретил 3 негров на курском вокзале, они играли в снежки и бегали от ментов, они растопили мое сердце))
      (Кстати, Буркина-Фасо переводится, как *страна достойных людей*).

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