Джафар: «Думал, что русские люди очень суровые, агрессивные и огромные, как медведи»

Новичок «Балтики» Абдул Джафар поделился впечатлениями от переезда в Калининград и первого матча в рамках ФНЛ. 18-летний нападающий из Буркина Фасо дебютировал во встрече со «Спартаком-Нальчик» 12 марта, счет в игре открыт не был.

«Признаюсь, опасался за то, что меня здесь ждет. Думал, что русские люди очень суровые, агрессивные и огромные, как медведи. Но приехав в Калининград, я понял, что это абсолютно не так. Удивился доброжелательности болельщиков и простых горожан. Также чувствую поддержку от партнеров по команде. Русские люди растопили мое сердце – они очень добрые, отзывчивые и дружелюбные!

Согласился на переход в «Балтику» по двум причинам: надо было набраться опыта во взрослом футболе, плюс – захотелось помочь команде в такой трудной турнирной ситуации. Болельщики, конечно, ждали от меня голов, ведь я – нападающий. Отличиться мне пока не удалось, но, считаю, сыграл полезно для команды и полностью отдавался игре. Уверен, в дальнейших матчах обязательно порадую поклонников «Балтики» голами!» – заверил новичок калининградской команды.