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    Сын Семина стал главным тренером «Мордовии»

    Российский специалист Андрей Семин, являющийся сыном главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, возглавил «Мордовию». Как заявил директор саранского клуба Алексей Порфененко, контракт с 47-летним тренером подписан до конца нынешнего сезона.

    «Андрей Семин официально назначен главным тренером еще до начала весенней части чемпионата. Конечно, де-факто тренером команды остается Марат Федорович Мустафин, а де-юро – обладатель лицензии Pro Андрей Юрьевич. Пока контракт с Семиным заключен до конца сезона», – сказал Порфененко.

    Отметим, что на данный момент «Мордовия» занимает в турнирной таблице 18-е место, имея в активе 26 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    14.03.2017 17:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 марта 2017, 13:58

      И чем этот прыщ знаменит? Папой!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 15 марта 2017, 00:08

      Пал Палыч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 марта 2017, 22:32

      Вытащили Палыча -2 из небытия.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 марта 2017, 21:17

      Щас морду наест и Мордовия попрёт вперёд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 марта 2017, 20:26

      че то слабовато мордовия идет....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      gambler35 14 марта 2017, 19:01

      так написали же-де юро. То бишь будет только числиться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 марта 2017, 18:25

      Сын Газзаева, теперь Семина... Раньше тренерами становились те, кто в футболе шарили, теперь потому что папа так сказал

      5
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 14 марта 2017, 17:51

      ну не знаю...

      0
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