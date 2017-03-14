Сын Семина стал главным тренером «Мордовии»

Российский специалист Андрей Семин, являющийся сыном главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, возглавил «Мордовию». Как заявил директор саранского клуба Алексей Порфененко, контракт с 47-летним тренером подписан до конца нынешнего сезона.

«Андрей Семин официально назначен главным тренером еще до начала весенней части чемпионата. Конечно, де-факто тренером команды остается Марат Федорович Мустафин, а де-юро – обладатель лицензии Pro Андрей Юрьевич. Пока контракт с Семиным заключен до конца сезона», – сказал Порфененко.

Отметим, что на данный момент «Мордовия» занимает в турнирной таблице 18-е место, имея в активе 26 очков.