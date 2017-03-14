Будогосский: «Даже если бы «Зенит» забил «Амкару», то гол необходимо было бы отменять из-за офсайда Нету»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0), в котором не был засчитан гол петербургского клуба.
Напомним, на седьмой минуте встречи после подачи Олега Шатова защитник сине-бело-голубых Луиш Нету, пытаясь забить, вынес мяч в поле, хотя тот уже пересек линию ворот. В итоге гол засчитан не был.
«Игрок «Зенита» Нету в момент удара по мячу находился в положении «вне игры». Ассистент занял неверную позицию и ошибся, не зафиксировав офсайд. Поэтому, даже если бы был забит гол, его необходимо было отменять.
Вторая часть этого момента – правильно ли не засчитан гол? Комиссия постановила, что по представленным и имеющимся материалам определить, было ли взятие ворот, невозможно», – сказал Будогосский.
«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?
И вообще, Нету тронул мяч,когда он уже был в воротах. О каком оффсайде может идти речь,когда сначала был гол,а потом он тронул мяч?! Этот г-н вообще сам-то правила читал?