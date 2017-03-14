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    Будогосский: «Даже если бы «Зенит» забил «Амкару», то гол необходимо было бы отменять из-за офсайда Нету»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0), в котором не был засчитан гол петербургского клуба.

    Напомним, на седьмой минуте встречи после подачи Олега Шатова защитник сине-бело-голубых Луиш Нету, пытаясь забить, вынес мяч в поле, хотя тот уже пересек линию ворот. В итоге гол засчитан не был.

    «Игрок «Зенита» Нету в момент удара по мячу находился в положении «вне игры». Ассистент занял неверную позицию и ошибся, не зафиксировав офсайд. Поэтому, даже если бы был забит гол, его необходимо было отменять.

    Вторая часть этого момента – правильно ли не засчитан гол? Комиссия постановила, что по представленным и имеющимся материалам определить, было ли взятие ворот, невозможно», – сказал Будогосский.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2017 14:00
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 15 марта 2017, 09:12

      Игрок «Зенита» Нету в момент удара по мячу находился вообще вне игрового поля. Для Будогосского: Футболист может пребывать в положении “вне игры” лишь в том случае, если он находится между мячом и воротами соперника. Нету был в воротах и выбил мяч из-за линии ворот.
      За простое нахождение в положении “вне игры” штраф не предусмотрен. Чистый гол Шатова.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 15 марта 2017, 07:47

      Игрок «Зенита» Нету в момент удара по мячу находился в положении «вне игры. Если Будогосский так видит этот эпизод, то что хотим от других арбитров.

      0
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      Рейтинг: +11

      Патик 15 марта 2017, 05:46

      Вот что самое интересное Зениту ли с его составом ныть про судью.
      А то что они не могут обыграть Амкар? Они должны были им 3 ложить и спокойно ехать в Питер.

      1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 15 марта 2017, 00:00

      Зенит ехал на футбол или в одном месте ковыряться? Надо было не стонать, как потерпевшие. а сразу после этого две банки занести в калитку. А получилось - промудохались, намусолили, но так и не кончили... Хи....

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 21:33

      Будогосский молодец
      Соблюдает правила
      РФС лизнул конец
      И любить заставила

      -3
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 марта 2017, 20:20

      Что за бред? Игрок касается мяча в офсайде за линией ворот. И это Глава департамента судейства и инспектирования РФС.

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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 14 марта 2017, 18:29

      Ерунда,на видео четко видно ,что мяч пересек линию ворот,значит судья был обязан засчитать этот гол.

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 14 марта 2017, 18:04

      не плакать надо и ныть а игру перестраивать ! ушли два игрока один из них КЛЮЧЕВОЙ ! ХАЛК ! на нём игра держалась нет его нет игры ! а дзюба был игрочишка так без ХАЛКА вообще сдулся !

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      Рейтинг: +71

      Minusator 14 марта 2017, 17:03

      Ну мы и поняли что офсайда Нету

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 14 марта 2017, 17:01

      ахаха, определить невозможно... пздц))
      Какой офсайд, Нету уже за линией ворот мяча коснулся.
      По мимо этого гол Дзюбы, несколько не назначенных угловых, пендаль.
      Мне понятна радость болельщиков Спартака, Амкара и просто хейтеров Зенита. Но такой вот движняк, и такие комментарии официальных лиц, как говориться "на отъебись" - это просто плевок в лицо всем отечественным болельщикам. Позавчера они Ростов спустили, вчера Зенит, кто следующий?)) Безнаказанность позволяет им даже над словами для прессы уже не задумываться.

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