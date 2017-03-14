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  • Будогосский: «Даже если бы «Зенит» забил «Амкару», то гол необходимо было бы отменять из-за офсайда Нету»

Будогосский: «Даже если бы «Зенит» забил «Амкару», то гол необходимо было бы отменять из-за офсайда Нету»

14 марта 2017, 14:00
43

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0), в котором не был засчитан гол петербургского клуба.

Напомним, на седьмой минуте встречи после подачи Олега Шатова защитник сине-бело-голубых Луиш Нету, пытаясь забить, вынес мяч в поле, хотя тот уже пересек линию ворот. В итоге гол засчитан не был.

«Игрок «Зенита» Нету в момент удара по мячу находился в положении «вне игры». Ассистент занял неверную позицию и ошибся, не зафиксировав офсайд. Поэтому, даже если бы был забит гол, его необходимо было отменять.

Вторая часть этого момента – правильно ли не засчитан гол? Комиссия постановила, что по представленным и имеющимся материалам определить, было ли взятие ворот, невозможно», – сказал Будогосский.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Будогосский Андрей
Комментарии (43)
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kykyi
1489491050
Пургу несет г-н, Мяч в ворота залетел не от Нету, да и находясь за линией ворот он не мог быть вне игры. А может быть г-н Будогосский сам правил не знает?
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aimer1988
1489491334
Как глава департамента судейства может нести такую ахинею? В момент пересечения мячом линии ворот, большинство правил уже не действует: можно брать в руки мяч, можно хоть тысячу раз быть в оффсайде.
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zenitforever2015
1489491463
Если глава департамента судейства не знает правил, это п.......!
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Ден 781
1489493338
Если Нету был в не игры, значит он блокировал (мешал) игрокам Амкара добраться до этого меча, а значит принимал участие в игре.....поправте если по правилам не так
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forward33
1489493565
Арбитр не зафиксировал оффсайд, значит гол чистый по-любому, тем более Шатов прямым ударом забил.
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Lenin26
1489496052
Мяч пересёк линию и уже потом последовало касание Нету,а теперь вопрос на миллион ,где они увидели офсайд!?!?На удивление все молчат и покрывают судью,зато вспомните эпизод в игре со Спартаком ,сколько вони в сми поднялось!Не хочется в это верить,но похоже ,что наш чемпионат проплачен и все игры что мы смотрим не больше чем фикция(((
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GoldPlayFIFARus9
1489499782
Гол Дзюбы тоже оффсайд? Или может когда его сбивали во 2-м тайме в штрафной,там тоже оффсайд был?
И вообще, Нету тронул мяч,когда он уже был в воротах. О каком оффсайде может идти речь,когда сначала был гол,а потом он тронул мяч?! Этот г-н вообще сам-то правила читал?
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Nevsky_RU
1489500115
ахаха, определить невозможно... пздц)) Какой офсайд, Нету уже за линией ворот мяча коснулся. По мимо этого гол Дзюбы, несколько не назначенных угловых, пендаль. Мне понятна радость болельщиков Спартака, Амкара и просто хейтеров Зенита. Но такой вот движняк, и такие комментарии официальных лиц, как говориться "на отъебись" - это просто плевок в лицо всем отечественным болельщикам. Позавчера они Ростов спустили, вчера Зенит, кто следующий?)) Безнаказанность позволяет им даже над словами для прессы уже не задумываться.
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vladimir63
1489503881
не плакать надо и ныть а игру перестраивать ! ушли два игрока один из них КЛЮЧЕВОЙ ! ХАЛК ! на нём игра держалась нет его нет игры ! а дзюба был игрочишка так без ХАЛКА вообще сдулся !
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Мары
1489516436
Будогосский молодец Соблюдает правила РФС лизнул конец И любить заставила
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