Широков: «Спартак» не показывает феерический футбол, но в конце сезона об этом никто не вспомнит»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне после победы над «Анжи» в матче 19-го тура РФПЛ.

Напомним, что победа над махачкалинцами позволила команде Массимо Карреры увеличить отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице чемпионата России до восьми очков.

«Восемь очков отрыва — не повод для «Спартака» быть уверенным, что никто из преследователей его не догонит. Однако хороший задел на остаток чемпионата победой над «Анжи» красно-белые себе создали. Хотя игрой в первом тайме они наверняка неслабо подпортили нервы болельщикам.

Не сказал бы, что «Спартак» показывает феерический футбол, но чемпионат выигрывает команда, которая побеждает. За счет фарта, класса или еще чего-то – не важно. Главное, что есть победы, а какие они – 1:0, 2:1 – не имеет значения. В конце сезона, когда все будут праздновать чемпионство, никто не вспомнит об этом. Да и во втором тайме с «Анжи» «Спартак» выглядел убедительно, но важнее всего: красно-белые давили соперника до тех пор, пока не добились своего. Игра не была яркой, но «Спартак» постоянно держал в напряжении оборону «Анжи» не просто подходами, но и постоянными подачами, врываниями, плюс отлично накрывали гостей, если теряли мяч – не давали сопернику прийти в себя. Все это привело к тому, что в какой-то момент оборона «Анжи» не уследила за Самедовым в не самом сложном эпизоде. Рано называть такое проявление характера чемпионским, но это победный характер, который закаляется в каждом подобном матче. А таких «Спартак» уже провел много в этом сезоне», — сказал Широков.