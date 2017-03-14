Верратти выразил желание покинуть «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Отмечается, что итальянский футболист выразил желание покинуть парижский клуб по окончании сезона. 24-летний хавбек уже поручил своему агенту найти ему новую команду.

По информации источника, игрок тяжело переживает вылет клуба из Лиги чемпионов, а также недоволен появившейся во французских СМИ информацией о том, что перед ответным матчем с «Барселоной» он посещал ночной клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Верратти заинтересованы «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Интер». «ПСЖ» готов продать полузащитника за 80 миллионов евро.