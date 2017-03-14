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    Верратти выразил желание покинуть «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Отмечается, что итальянский футболист выразил желание покинуть парижский клуб по окончании сезона. 24-летний хавбек уже поручил своему агенту найти ему новую команду.

    По информации источника, игрок тяжело переживает вылет клуба из Лиги чемпионов, а также недоволен появившейся во французских СМИ информацией о том, что перед ответным матчем с «Барселоной» он посещал ночной клуб.

    Ранее сообщалось, что в услугах Верратти заинтересованы «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Интер». «ПСЖ» готов продать полузащитника за 80 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    14.03.2017 09:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +720

      Flydis 14 марта 2017, 12:33

      Юве бы очень пригодился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 марта 2017, 11:39

      Ему красная цена 35-40 лямов...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > АртурZaСМ 16 марта 2017, 10:17

      Может купишь, специалист?

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 марта 2017, 11:10

      Ждем на лавку в ЦСКА.

      0
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