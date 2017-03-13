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    Озил ближайшим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в ближайшее трансферное окно может покинуть команду. В приобретении хавбека заинтересован «Манчестер Юнайтед», передает Football London. Сообщается, что покупка игрока – инициатива главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро. Напомним, ранее «канониры» предложили футболисту новый контракт с двукратным увеличением зарплаты. Действующее соглашение с лондонским клубом истекает летом 2018 года.

    В текущем сезоне на счету Озила 31 матч, девять забитых мячей и девять голевых пасов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 19:36
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 14 марта 2017, 18:16

      Манчестер продолжает собирать позолоченный мусор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 13 марта 2017, 22:40

      Сто рублей за лупоглазого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 13 марта 2017, 21:14

      Какие ваши доказательства?
      "Football London" блеать.
      А чё без ссылки?
      Фэйк короче.

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