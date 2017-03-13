Озил ближайшим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в ближайшее трансферное окно может покинуть команду. В приобретении хавбека заинтересован «Манчестер Юнайтед», передает Football London. Сообщается, что покупка игрока – инициатива главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро. Напомним, ранее «канониры» предложили футболисту новый контракт с двукратным увеличением зарплаты. Действующее соглашение с лондонским клубом истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне на счету Озила 31 матч, девять забитых мячей и девять голевых пасов.