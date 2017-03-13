Киреев: «На поле стадиона в Ростове-на-Дону в техничный футбол не поиграешь»

Полузащитник «Ростова» Игорь Киреев подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0), а также рассказал о влиянии плохого качества поля на стадионе «Олимп-2» на комбинационную игру ростовчан.
– Как оцените свою игру?
– Не могу этого сделать. Пусть другие оценивают.
– Поле сильно повлияло на результат?
– Ну, на таком поле в техничный футбол не поиграешь. Сложно делать какие-то комбинации.
– Результат матча справедлив?
– Сложно об этом говорить, когда ты сам был на поле. Нужно посмотреть повтор и потом рассуждать. Шансы на еврокубки? Впереди много игр, достаточно, чтобы попасть в еврокубки.
– Какое настроение перед «МЮ»?
– Едем в Манчестер с надеждой по победу. Но с тренерским штабом эту встречу еще не обсуждали.
«Ростов» на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.