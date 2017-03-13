Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Киреев: «На поле стадиона в Ростове-на-Дону в техничный футбол не поиграешь»

    Полузащитник «Ростова» Игорь Киреев подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0), а также рассказал о влиянии плохого качества поля на стадионе «Олимп-2» на комбинационную игру ростовчан.

    – Как оцените свою игру?

    – Не могу этого сделать. Пусть другие оценивают.

    – Поле сильно повлияло на результат?

    – Ну, на таком поле в техничный футбол не поиграешь. Сложно делать какие-то комбинации.

    – Результат матча справедлив?

    – Сложно об этом говорить, когда ты сам был на поле. Нужно посмотреть повтор и потом рассуждать. Шансы на еврокубки? Впереди много игр, достаточно, чтобы попасть в еврокубки.

    – Какое настроение перед «МЮ»?

    – Едем в Манчестер с надеждой по победу. Но с тренерским штабом эту встречу еще не обсуждали.

    «Ростов» на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      Сергей1234 13 марта 2017, 15:22

      Великий Мастер!
      А,что у Терека было другое поле?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 13 марта 2017, 04:30

      Вот как раз ты вызывал всех больше сомнений в квалификации в последнем матче. Ох, страшно за позицию эту на Олд Траффорде будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 марта 2017, 01:08

      Оооооооооооооо...........Еще один танцор нашелся...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11