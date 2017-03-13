Киреев: «На поле стадиона в Ростове-на-Дону в техничный футбол не поиграешь»

Полузащитник «Ростова» Игорь Киреев подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0), а также рассказал о влиянии плохого качества поля на стадионе «Олимп-2» на комбинационную игру ростовчан.

– Как оцените свою игру?

– Не могу этого сделать. Пусть другие оценивают.

– Поле сильно повлияло на результат?

– Ну, на таком поле в техничный футбол не поиграешь. Сложно делать какие-то комбинации.

– Результат матча справедлив?

– Сложно об этом говорить, когда ты сам был на поле. Нужно посмотреть повтор и потом рассуждать. Шансы на еврокубки? Впереди много игр, достаточно, чтобы попасть в еврокубки.

– Какое настроение перед «МЮ»?

– Едем в Манчестер с надеждой по победу. Но с тренерским штабом эту встречу еще не обсуждали.

«Ростов» на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

