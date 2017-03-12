Энрике: «Победа над «ПСЖ» оказала влияние на игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал причины поражения в матче 27-го тура Примеры от «Депортиво» (1:2). По словам специалиста, победная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1) сказалась на игре каталонцев.

«Если вспомнить то, что с нами случилось на этой неделе в Лиге чемпионов, легко понять, какой эффект дают такие события. Но профессионалы должны отдавать себе отчет, знать как вести себя в такой ситуации. У нас впереди много сложных матчей. Мы прекрасно понимали, что будет сложно, потому что на игру всегда влияет то, что происходило в прошлой встрече.

Очевидно, что эта победа над «ПСЖ» повлияла на нас. И об этом было известно заранее. Мы неплохо начали, создали несколько хороших моментов, но упустили их, а потом пропустили из-за ошибок.Нам необходимо готовится к предстоящим матчам», – заявил Энрике.

«Барселона» на данный момент занимает первую строчку в Примере.