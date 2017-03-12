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    Энрике: «Победа над «ПСЖ» оказала влияние на игроков «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал причины поражения в матче 27-го тура Примеры от «Депортиво» (1:2). По словам специалиста, победная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1) сказалась на игре каталонцев.

    «Если вспомнить то, что с нами случилось на этой неделе в Лиге чемпионов, легко понять, какой эффект дают такие события. Но профессионалы должны отдавать себе отчет, знать как вести себя в такой ситуации. У нас впереди много сложных матчей. Мы прекрасно понимали, что будет сложно, потому что на игру всегда влияет то, что происходило в прошлой встрече.

    Очевидно, что эта победа над «ПСЖ» повлияла на нас. И об этом было известно заранее. Мы неплохо начали, создали несколько хороших моментов, но упустили их, а потом пропустили из-за ошибок.Нам необходимо готовится к предстоящим матчам», – заявил Энрике.

    «Барселона» на данный момент занимает первую строчку в Примере.

    Источник: Marca

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    12.03.2017 22:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 марта 2017, 07:16

      просто Месси хорошо не сыграл! Его закрыли да и он сам не открывался! Надо было вторым составом начинать! Тот же Алькасер какие голы колотил в свое время, перешел в Барселону забыл о себе, вчера когда у него был такой момент он в основном наносил удар по воротам и в большинство случаев забивал, а тут ненужный, неточный пас делает тому же Суаресу!

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 13 марта 2017, 00:42

      много не пеzде видели мы сегодня как твои профессионалы играли против депортиво!как у него язык поворачивается так говорит( профессионалы )

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 13 марта 2017, 00:08

      Два раза отскочить это уже перебор

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      Рейтинг: -130

      калач 12 марта 2017, 23:02

      выпустил бы второй состав. проиграть ЛИГУ !!

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