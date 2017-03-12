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РФПЛ. «Ростов» и «Терек» голов друг другу не забили

12 марта 2017, 20:53
26

В рамках 19-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле принимал «Терек». Встреча закончилась безголевой ничьей.

«Ростов» занимает седьмую позицию, «Терек» расположился строчкой выше – на шестом месте.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 0:0

Ростов: Медведев, Мевля, Навас, Терентьев (Байрамян, 90), Киреев (Бухаров, 73), Гацкан, Препелицэ (Калачев, 74), Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Гьембер, Кузяев, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Бериша (Пирис, 78), Роши, Балай (Мбенгуе, 90).

Предупреждения: Навас, 16; Киреев, 28; Гацкан, 64 – Кузяев, 70.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат
Комментарии (26)
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Gullit 76
1489341419
Осталось ещё и Краснодару оступится и тогда Уфа с Амкаром всерьёз задумаются о еврокубках!
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kazak162
1489341621
Выпусти сразу во втором тайме Бухарова и Калачева то Ростов бы обязательно забил!
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ilichkadr
1489341677
Шикарная игра! Давно такого футбола не видел. Создалось впечатление, что играли команды не РФПЛ, а АПЛ. Игра достойная соперников..........молодцы!
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_Аналитик_
1489342272
Если это жертва ради усыпления бдительности манков, то такими темпами следующий еврокубковый сезон не светит
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Безумный ALEX
1489343415
Главное в манчестере забить, желательно не один!
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marslond
1489344023
У Ростова на один день больше отдыха может будет преимуществом перед МЮ. Теперь главное забить в Манчестере. Хотелось бы увидеть серию пенальти, после которой Ростов пройдёт дальше)))
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BarStep
1489345507
Как то ни кто не впечатлил в этом туре... такое ощущение, что наши футболеры еще в зимней спячке...
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АлёшкА91
1489346562
Удачи ростову в англии!
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compka
1489348387
Пусть теперь кто-нибудь попробует назвать команду Бердыева "автобусом" !!! Всю неделю три игры атаковали, одних больше, других меньше. Танк! На меньшее не согласен.
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Adekvat07
1489368803
Манки сразу будут стараться отгрузить ростову парочку, так что в начале игры нужно будет быть особенно внимательными
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