РФПЛ. «Ростов» и «Терек» голов друг другу не забили

В рамках 19-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле принимал «Терек». Встреча закончилась безголевой ничьей.
«Ростов» занимает седьмую позицию, «Терек» расположился строчкой выше – на шестом месте.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 0:0
Ростов: Медведев, Мевля, Навас, Терентьев (Байрамян, 90), Киреев (Бухаров, 73), Гацкан, Препелицэ (Калачев, 74), Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Гьембер, Кузяев, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Бериша (Пирис, 78), Роши, Балай (Мбенгуе, 90).
Предупреждения: Навас, 16; Киреев, 28; Гацкан, 64 – Кузяев, 70.
Источник: Бомбардир.ру