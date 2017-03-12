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    РФПЛ. «Ростов» и «Терек» голов друг другу не забили

    В рамках 19-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле принимал «Терек». Встреча закончилась безголевой ничьей.

    «Ростов» занимает седьмую позицию, «Терек» расположился строчкой выше – на шестом месте.

    Россия. Премьер-лига. 19-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 0:0

    Ростов: Медведев, Мевля, Навас, Терентьев (Байрамян, 90), Киреев (Бухаров, 73), Гацкан, Препелицэ (Калачев, 74), Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.

    Терек: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Гьембер, Кузяев, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Бериша (Пирис, 78), Роши, Балай (Мбенгуе, 90).

    Предупреждения: Навас, 16; Киреев, 28; Гацкан, 64 – Кузяев, 70.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 20:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 13 марта 2017, 04:33

      Манки сразу будут стараться отгрузить ростову парочку, так что в начале игры нужно будет быть особенно внимательными

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 12 марта 2017, 22:53

      Пусть теперь кто-нибудь попробует назвать команду Бердыева "автобусом" !!!
      Всю неделю три игры атаковали, одних больше, других меньше.
      Танк! На меньшее не согласен.

      3
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 12 марта 2017, 22:22

      Удачи ростову в англии!

      3
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      Рейтинг: +7812

      BarStep 12 марта 2017, 22:05

      Как то ни кто не впечатлил в этом туре... такое ощущение, что наши футболеры еще в зимней спячке...

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 марта 2017, 21:40

      У Ростова на один день больше отдыха может будет преимуществом перед МЮ. Теперь главное забить в Манчестере. Хотелось бы увидеть серию пенальти, после которой Ростов пройдёт дальше)))

      4
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > marslond 12 марта 2017, 23:21

      Этот один будем компенсироваться перелетом и расположением так что я хз кто еще больше отдыхает... а по пенальти кайф только что бы джанаев в рамке был

      1
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 12 марта 2017, 21:30

      Главное в манчестере забить, желательно не один!

      4
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 12 марта 2017, 21:11

      Если это жертва ради усыпления бдительности манков, то такими темпами следующий еврокубковый сезон не светит

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 12 марта 2017, 21:01

      Шикарная игра! Давно такого футбола не видел. Создалось впечатление, что играли команды не РФПЛ, а АПЛ. Игра достойная соперников..........молодцы!

      3
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > ilichkadr 12 марта 2017, 21:04

      Шикарная игра ??? Играли на огороде а не на поле это не футбол а пародия .

      1
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. > ВЛАДИВОСТОК 12 марта 2017, 21:43

      В ноябре будет супер стадион, уже достраивают, почти готов. Так что успокойся, а где ваша команда ?

      0
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      Рейтинг: +33

      kazak162 12 марта 2017, 21:00

      Выпусти сразу во втором тайме Бухарова и Калачева то Ростов бы обязательно забил!

      8
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      Рейтинг: +17971

      арейская > kazak162 13 марта 2017, 02:54

      Тысячу раз правы...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 20:56

      Осталось ещё и Краснодару оступится и тогда Уфа с Амкаром всерьёз задумаются о еврокубках!

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